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Zeci de susținători îl așteaptă pe Călin Georgescu la Curtea de Apel București

Călin Georgescu este așteptat miercuri la Curtea de Apel București, unde magistrații urmează să analizeze dosarul în care este acuzat de complicitate la tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale. În dosar sunt judecați și Horațiu Potra și alți 20 de inculpați.
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Laura Buciu
11 nov. 2026, 12:09, Politic
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Zeci de susținători sunt miercuri pe scările Curții de Apel București, unde scandează lozinci de susținere a lui Călin Georgescu.

Ei au venit cu steaguri și fulare tricolore și strigă „Călin Georgescu este președinte”.

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Curtea de Apel trebuie să anunțe când va soluționa contestația la arestarea preventivă

Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu este așteptat miercuri și pentru o altă problemă juridică aflată pe rolul instanțelor, după ce Tribunalul București a decis luni înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile, însă hotărârea nu a fost definitivă.

După ce Tribunalul București a motivat decizia, DIICOT, dar și Georgescu, potr contesta decizia, astfel că măsura urmează să fie analizată de instanța superioară, respectiv Curtea de Apel București. CAB trebuie să anunțe termenul la care va analiza contestația.

Până la soluționarea contestației, Călin Georgescu rămâne în Arestul Central. În acest dosar este cercetat pentru înșelăciune, fiind acuzat că ar fi prejudiciat un om de afaceri cu 1,1 milioane de euro. Acesta se află în arest preventiv din 29 septembrie.

Procesul în dosarul privind acțiuni împotriva ordinii constituționale

În dosarul aflat pe rolul Curții de Apel București, Călin Georgescu este judecat alături de Horațiu Potra și alți 20 de inculpați, fiind acuzați de acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Dosarul a fost amânat la termenul din 27 octombrie pentru data de 11 noiembrie. Instanța a acordat un nou termen pentru ca inculpații să își exprime poziția procesuală și pentru discutarea cererilor de probe.

Cazul a ajuns în faza de judecată după ce, în luna august, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins definitiv contestațiile formulate în procedura de cameră preliminară.

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