Prima pagină » Politic » Parlamentul anchetează migrația ilegală. Comisia cerută de AUR a trecut la vot. Simion acuză o „mafie” a muncitorilor din Sri Lanka

Parlamentul anchetează migrația ilegală. Comisia cerută de AUR a trecut la vot. Simion acuză o „mafie” a muncitorilor din Sri Lanka

Camera Deputaților a aprobat miercuri, 11 noiembrie, înființarea unei comisii parlamentare de anchetă care va investiga impactul migrației asupra ordinii publice și securității naționale, respectarea legislației privind regimul străinilor și combaterea migrației ilegale. Inițiativa aparține AUR și S.O.S. România. George Simion a acuzat, de la tribuna Parlamentului, existența unei „mafii” în spatele aducerii muncitorilor străini în România.
Parlamentul anchetează migrația ilegală. Comisia cerută de AUR a trecut la vot. Simion acuză o „mafie” a muncitorilor din Sri Lanka
Gabriel Negreanu
11 nov. 2026, 11:58, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Proiectul de hotărâre PHCD 75/2026 a fost adoptat cu 145 de voturi „pentru”, 83 „împotrivă” și două abțineri. Un deputat prezent nu și-a exprimat votul.

Comisia va avea misiunea de a verifica modul în care autoritățile gestionează intrarea, șederea și activitatea cetățenilor străini pe teritoriul României, dar și eventualele rețele implicate în migrația ilegală și exploatarea prin muncă.

După anunțarea rezultatului votului, liderul AUR, George Simion, a susținut că România se confruntă cu probleme grave în privința recrutării și aducerii lucrătorilor din afara Uniunii Europene.

„Am cerut o comisie de anchetă pentru acest flagel numit migrație ilegală și mafia care stă în spatele acestei operațiuni de trafic de ființe vii. Chiar și oamenii din țări terțe trebuie respectați”, a declarat George Simion în plenul Camerei Deputaților.

Liderul AUR a afirmat că forța de muncă românească este ignorată, în timp ce tot mai multe companii apelează la angajați din state terțe.

„Sper ca această comisie să-și facă datoria, pentru că avem o problemă cu acest flagel și cu mafia care stă în spatele aducerii de forță de muncă din Sri Lanka”, a susținut Simion.

Înființarea comisiei privind migrația a provocat anterior tensiuni între partidele parlamentare. Liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache, a acuzat PSD că sprijină inițiativa AUR și S.O.S. România, în timp ce încearcă să modifice obiectivele unei alte comisii de anchetă, Mykonos-Nordis, solicitată de liberali și USR.

Ce va investiga noua comisie parlamentară

Inițiativa a fost depusă de grupurile parlamentare AUR și S.O.S. România.  Potrivit documentelor prezentate la momentul depunerii proiectului, comisia va putea solicita informații Inspectoratului General pentru Imigrări, Poliției de Frontieră, Poliției Române, inspectoratelor teritoriale de muncă și altor instituții relevante.

Ancheta va urmări mai multe aspecte, între care infracțiunile și contravențiile comise de cetățeni străini, situațiile de ședere ilegală, deciziile de returnare, tentativele de trecere frauduloasă a frontierei și eficiența controalelor efectuate de autorități.

Un capitol distinct privește exploatarea lucrătorilor străini, inclusiv eventualele abuzuri ale angajatorilor sau intermediarilor care recrutează personal din afara Uniunii Europene.

Comisia va analiza și fenomenul migrației secundare, respectiv situațiile în care persoane ajunse în România încearcă să se deplaseze ilegal către alte state europene.

Comisia ar urma să prezinte un raport în 60 de zile

Conform proiectului prezentat de AUR înaintea votului, comisia este prevăzută să aibă 15 membri, desemnați proporțional cu reprezentarea grupurilor parlamentare.

Aceasta va putea solicita documente și rapoarte oficiale și va putea organiza audieri ale reprezentanților instituțiilor publice și ale altor persoane care pot furniza informații relevante.

Proiectul prevede prezentarea unui raport final în termen de 60 de zile de la înființare, cu posibilitatea unei singure prelungiri, de cel mult 30 de zile.

Raportul ar urma să cuprindă eventualele vulnerabilități identificate, responsabilitățile instituționale și propuneri de modificare a legislației sau de îmbunătățire a controalelor.

Recomandarea video

Două secvențe importante din Justiție în care Nicușor Dan a mințit sau s-a contrazis: Listele negre ale jurnaliștilor și dosarele judecătorilor care acuză abuzuri
G4Media
Dan Șucu, la inaugurarea noii baze: „NU există echipă în România mai respectată decât Rapid!” » Cât îl costă energia electrică pentru o zi la Ștefănești
GSP.ro
Jurnalistul dat afară de la conferința de presă de Nicușor Dan, prima reacție după ce acesta i-a interzis accesul la Cotroceni pe durata mandatului său: ”Recunosc, am fost uimit de cuvintele președintelui”
Gandul
Câți bani au primit eliminatele Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, din partea postului Antena 1, pentru cele 10 săptămâni la Asia Express
Cancan
A fost gimnastă a României, dar la 25 de ani s-a călugărit. Cum arată azi Maica Ecaterina, care are grijă de peste 150 de copii în Rădăuți
Prosport
Cu cât ar putea crește facturile la energie. Laurențiu Urluescu, AFEER: „Se va vedea în facturi oprirea reactoarelor de la Cernavodă”
Libertatea
Un italian a plătit o avere pentru a fi readus la viață după moarte. Va fi criogenat la -196 de grade Celsius în recipiente cu azot lichid/ VIDEO
CSID
Mașina Zilei: Seat Leon 2.0 diesel din 2015, compacta spaniolă pentru drumuri lungi. Ce dotări oferă, și la ce să fii atent?
Promotor