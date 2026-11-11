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Petrișor Peiu îl acuză pe Nicușor Dan că a compromis funcția prezidențială: Dacă a mințit, s-a retrogradat la rolul de bufon, dacă nu a mințit, înseamnă sfârșitul suveranității naționale

Liderul senatorilor AUR Petrișor Peiu i-a dat replică președintelui Nicușor Dan care a afirmat că intrarea AUR la guvernare ar duce la retrogradarea ratingului de țară. Senatorul a declarat că șeful statului, fie a mințit deliberat, fie acoperă o intervenție directă a agențiilor de rating în politica internă a României.
Petrișor Peiu îl acuză pe Nicușor Dan că a compromis funcția prezidențială: Dacă a mințit, s-a retrogradat la rolul de bufon, dacă nu a mințit, înseamnă sfârșitul suveranității naționale
ALEXANDRU NECHEZ / MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
11 nov. 2026, 09:51, Politic
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Minciună sau amestec extern. Ce acuzații aduce Peiu

„Ieri, președintele Nicușor Dan a mințit cu bună știință sau a acoperit o intervenție străină directă în politica internă. O asemenea siguranță nu poate veni decât fie dintr-o mare minciună , fie dintr-o asigurare a vreuneia dintre agențiile de rating”, a transmis pe Facebook, Petrișor Peiu, după ce președintele Nicușor Dan, a declarat, în conferința de presă de marți seara că: „AUR la guvernare ar fi însemnat într-o săptămână retrogradarea ratingului de țară”. 

Senatorul a declarat că ambele ipoteze sunt extrem de grave pentru statul român, subliniind că ar însemna ori compromiterea Administrației Prezidențiale, ori pierderea suveranității naționale prin implicarea agențiilor de rating în numirile guvernelor de la București. 

„Dacă Nicușor Dan a mințit,  este descalificant și tocmai a fost retrogradat de la rolul de Carol al II-lea la rolul de bufon. Dacă Nicușor Dan nu a mințit rezultă că agențiile de rating numesc guvernele în România cu complicitatea chiar a șefului statului și înseamnă sfârșitul suveranității naționale”, a continuat liderul AUR. 

Democrația și votul popular, puse sub semnul întrebării

Peiu l-a acuzat pe Nicușor Dan că a compromis total instituția prezidențială, acuzând că din discursul său reiese că voturile și aritmetica parlamentară sunt irelevante. 

„Esența discursului lui Nicușor Dan de ieri este următoarea: nu contează nici votul popular,  nici aritmetica parlamentară ci doar capacitatea de a minți a președintelui sau voința unor depersonalizate agenții de rating! Și așa ceva este inacceptabil într-o democrație. Nicușor Dan,  mincinos sau complice , a compromis total demnitatea funcției de președinte”, a conchis senatorul AUR. 

Atacurile președintelui

Reacția acestuia vine, după ce președintele Nicușor Dan a lansat atacuri în rafală la adresa formațiunii AUR, marți, în timpul conferinței sale de presă. 

„E suficient ca piața financiară să te numească populist și să se comporte cu tine ca atare. Și asta e situația. AUR este considerat partid populist de întreaga piață financiară, investitori, agenții de rating”, a mai afirmat Nicușor Dan. 

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