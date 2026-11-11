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Diana Șoșoacă, trimisă în judecată pentru ultraj după ce a amenințat doi polițiști: „Cred că-mi iau armă. Cum se apropie unul de mine, îi zbor creierii”

Europarlamentarul Diana Șoșoacă a fost trimisă în judecată, în stare de libertate, pentru două infracțiuni de ultraj, a anunțat miercuri Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.
Diana Șoșoacă, trimisă în judecată pentru ultraj după ce a amenințat doi polițiști: „Cred că-mi iau armă. Cum se apropie unul de mine, îi zbor creierii”
Diana Șoșoacă, la Parchetul General. Sursa foto: Stefan Petre/GMN/Mediafax Foto
Cosmin Pirv
11 nov. 2026, 09:46, Politic
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Potrivit unui comunicat al instituției, procurorul de caz a finalizat cercetările și a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a unei inculpate, membră a Parlamentului European, pentru săvârșirea a două infracțiuni de ultraj. Este vorba de Diana Șoșoacă.

În rechizitoriu se arată că, în 15 decembrie 2024, doi polițiști din București s-au deplasat la domiciliul inculpatei, în vederea înmânării unei amenzi contravenționale.

Procurorii arată că aceștia și-au declinat calitatea și i-au comunicat inculpatei motivul pentru care se află la fața locului.

În rechizitoriu se arată că inculpata, care s-a prevalat de calitatea sa de demnitar, a început să manifeste un comportament agresiv față de polițiști. Astfel, a refuzat primirea amenzii și a împiedicat organele de poliție să afișeze amenda pe ușa locuinței.

În continuare, inculpata i-a urmărit pe polițiști pe stradă, le-a adresat expresii și cuvinte jignitoare („fir-ar mama lor de scârbe”; „mama voastră de nenorociți ordinari”; „scârbe nenorocite”), iar ulterior i-ar fi amențat prin intermediul unei transmisii live realizată pe TikTok și Facebook.

„Până la urmă cred că-mi iau armă”

„În cursul transmisiei live, inculpata a folosit expresii ca: «Mamă, dacă… dacă, n-oi pune eu bâta pe ăștia până la urmă… de, de., m-am săturat», «Până la urmă cred că-mi iau armă. Cum se apropie unul de mine, îi zbor creierii. Deci nu mai… M-am săturat.»; «Bă, deci într-o zi, cred că dau cu ei de toți pereții.»; «O să angajăm niște bodyguarzi, mamă, să-i las acasă. Cum se apropie unul de ușă, pac, să-i zboare creierii.»”, se arată în comunicatul Parchetului de pe lângă Înalta Curtea de Casație și Justiție.

Procurorii mai arată că polițiștii se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu, pentru înmânarea unui proces verbal de sancționare contravențională încheiat în 24 noiembrie 2024, „dată la care, cu ocazia primului tur al alegerilor prezidențiale, inculpata s-a filmat în cabina de vot și a transmis imaginile public, încălcând astfel dispozițiile Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României”.

Rechizitoriul a fost trimis Înaltei Curți de Casație și Justiție, instanță competentă să judece cauza în fond.

Diana Șoșoacă a mai fost trimisă în judecată pentru săvârșirea a patru infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal, după incidentul cu echipa de jurnaliști italieni Rai 1.

 

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