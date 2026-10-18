„Un lucru imoral. Țara asta nu are acești bani”. Ilie Bolojan, despre restanțele salariale ale magistraților

„Aici este un lucru, din punctul meu de vedere, imoral, orice s-ar spune: să generezi mii de procese, peste 20 de mii de procese, pe teme de drepturi salariale care să fie judecate în instanțe care, într-o formă directă sau indirectă, au și ele astfel de procese în alte instanțe”, a spus Bolojan. În aceste procese, a adăugat el, „în mod evident există o direcție de a fi câștigate”.

Potrivit datelor prezentate de Ministerul Finanțelor la ședința de guvern de săptămâna aceasta, invocate de Bolojan, drepturile stabilite prin sentințe se ridică la aproximativ 10 miliarde de lei. Pentru ele nu au fost declanșate încă executări, iar penalitățile de întârziere solicitate ajung la 2 miliarde de lei.

„Țara asta nu are acești bani”

Suma reprezintă aproape 0,6% din PIB, a explicat liderul PNL, adică toată creșterea salarială pe un an pentru cei 1,2 milioane de angajați din sectorul public. „Oricine va fi în guvernare nu are cum să plătească de pe o zi pe alta asemenea sume, pentru că țara asta nu are acești bani, pur și simplu”, a spus Bolojan.

Guvernul interimar nu are nici posibilitatea legală de a face o rectificare bugetară, a precizat el: „Suntem legați de mâini și de picioare”. Orice penalitate plătită de acum înainte nu este, în opinia lui, vina guvernului.

Bolojan a spus că viitorul guvern va trebui să eșaloneze aceste datorii și să adopte cât mai repede legea salarizării unitare. Dacă legea ar fi fost adoptată în august, susține el, s-ar fi oprit acest tip de procese, iar România nu ar fi pierdut 770 de milioane de euro din PNRR, pierduți pentru că angajamentul asumat nu a fost respectat.

Decizia Înaltei Curți: 10 zile pentru plată

Înalta Curte de Casație și Justiție, condusă de Lia Savonea, a câștigat definitiv pe 15 octombrie procesul împotriva Guvernului și a Ministerului Finanțelor privind restanțele salariale ale magistraților, de aproximativ 5 miliarde de lei (circa un miliard de euro). Instanța a respins recursul Executivului și a menținut sentința Curții de Apel București din 5 mai.

Guvernul are 10 zile de la rămânerea definitivă a hotărârii pentru a o pune în executare, altfel plătește penalități de 1% pentru fiecare zi de întârziere. Reprezentanții Înaltei Curți au declarat că restanțele pot fi achitate și prin emiterea unor titluri de valoare.

Anterior, pe 7 octombrie, Curtea Constituțională respinsese ca inadmisibilă sesizarea premierului interimar Ilie Bolojan în acest dosar.