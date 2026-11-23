Potrivit deciziei instanței supreme, simplul fapt că documentele sunt primite de o rudă ori de o persoană care locuiește la aceeași adresă nu este suficient pentru îndeplinirea condițiilor legale de comunicare.

ÎCCJ stabilește cine poate primi legal actele fiscale trimise prin poștă

Prin Decizia nr. 16 din 23 noiembrie 2026, Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii din cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție a admis sesizarea formulată de procurorul general al Parchetului de pe lângă ÎCCJ.

Sesizarea a urmărit clarificarea modului în care trebuie interpretate și aplicate dispozițiile legale referitoare la comunicarea actelor administrativ-fiscale emise pe suport hârtie.

Potrivit unui comunicat al instanței supreme, judecătorii au stabilit că transmiterea unui asemenea document prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire reprezintă o comunicare legală numai în anumite condiții.

„Comunicarea către contribuabil/plătitor a actului administrativ fiscal emis pe suport hârtie, prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, reprezintă o comunicare legală doar în situația în care actul este înmânat destinatarului, sau, în lipsa acestuia de la domiciliul fiscal, împuternicitului autorizat să primească trimiterea poștală”, se arată în comunicatul ÎCCJ.

Prin urmare, în cazul acestei modalități de transmitere, nu este suficientă doar existența unei confirmări de primire. Este important și ca persoana care a primit documentul să fie autorizată să facă acest lucru.

Rudele și persoanele care locuiesc la aceeași adresă nu pot primi automat actele fiscale

Unul dintre aspectele esențiale ale hotărârii privește situațiile în care corespondența fiscală este preluată de membri ai familiei contribuabilului sau de alte persoane care locuiesc împreună cu acesta.

Înalta Curte a stabilit că gradul de rudenie sau faptul că două persoane au aceeași locuință nu reprezintă, prin ele însele, temeiuri suficiente pentru ca actul fiscal să fie considerat legal comunicat.

„Înalta Curte a reținut că respectarea dreptului la apărare garantat contribuabililor presupune, așa cum rezultă și din jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, ca actele administrativ fiscale comunicate prin poștă să fie înmânate doar destinatarului sau împuternicitului autorizat să primească trimiterea poștală și nu altor categorii de persoane determinate pe criteriul gradului de rudenie față de contribuabil ori al coabitării cu acesta din urmă”, precizează instanța supremă.

Astfel, o persoană nu este considerată automat autorizată să primească documentele fiscale doar pentru că este soțul, soția, copilul sau o altă rudă a destinatarului.

În schimb, comunicarea este legală dacă actul ajunge la destinatar sau, în lipsa acestuia de la domiciliul fiscal, la un împuternicit autorizat să primească trimiterea poștală.

De ce este importantă decizia pentru contribuabili

Hotărârea ÎCCJ urmărește să asigure o interpretare unitară a legislației privind comunicarea actelor administrativ-fiscale.

În centrul deciziei se află protejarea dreptului la apărare al contribuabililor în relația cu autoritățile fiscale.

Comunicarea legală a unui act fiscal este importantă deoarece permite destinatarului să ia cunoștință de conținutul documentului și să își exercite drepturile prevăzute de lege.

În acest context, instanța supremă a considerat că înmânarea documentului unei persoane care nu este autorizată să îl primească nu oferă garanțiile necesare privind informarea contribuabilului.

Potrivit ÎCCJ, soluția adoptată este susținută și de jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Instanța a subliniat că hotărârea „oferă un reper care consolidează standardul de protecție recunoscut contribuabililor în relația cu autoritățile fiscale”.

Decizia nu înseamnă că orice act fiscal primit de o altă persoană este automat anulat, ci clarifică în ce condiții comunicarea prin această modalitate poștală este considerată legală.

Ce prevederi legale au fost analizate de judecătorii Înaltei Curți

Decizia nr. 16/2026 privește interpretarea și aplicarea unitară a articolului 3 alineatul (2) și a articolului 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, raportate la articolul 163 alineatul (6) din Codul de procedură civilă.

Prin soluționarea recursului în interesul legii, Înalta Curte a clarificat modul în care aceste dispoziții trebuie interpretate în situația comunicării prin poștă a actelor administrativ-fiscale pe suport hârtie.

Hotărârea se referă în mod specific la transmiterea documentelor prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și nu stabilește, prin acest comunicat, reguli noi pentru toate celelalte modalități de comunicare a actelor fiscale.

Decizia urmează să fie publicată în Monitorul Oficial

Înalta Curte de Casație și Justiție a precizat că, după redactarea considerentelor și semnarea deciziei, aceasta va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Publicarea este importantă și pentru aplicarea obligatorie a dezlegării date de instanța supremă în cadrul recursului în interesul legii.

Decizia reprezintă o clarificare juridică relevantă atât pentru contribuabili, cât și pentru autoritățile fiscale care transmit acte administrative prin corespondență poștală.