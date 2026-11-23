„De la vamă până în interiorul Guvernului: DNA a blocat peste 383 de milioane de lei și a trimis în judecată peste 270 de persoane în primele luni ale noului mandat. Păcură plătită din bugetul unui oraș, dar nelivrată. Mii de tone de fier vechi declarate drept ambalaje, ca să nu se plătească taxa de mediu. Un secretar general adjunct al Guvernului trimis în judecată pentru că și-ar fi folosit influența politică ca o firmă să obțină despăgubiri de circa 13 milioane de lei. Sunt doar trei dintre cele 18 cazuri pe care Direcția Națională Anticorupție le prezintă în raportul primelor luni ale noului mandat”, se arată într-un comunicat transmis luni de DNA.

În această perioadă, procurorii au avut de instrumentat 4.603 dosare, dintre care 1.315 au fost soluționate, iar 3.288 sunt încă în lucru.

Instituția are 149 de procurori, din cele 195 de posturi prevăzute, și aproximativ 288 de ofițeri de poliție judiciară. Fiecare procuror de urmărire penală a avut, în medie, aproape 47 de dosare.

DNA prezintă mai multe scheme de corupție, de la frontieră până la companiile de stat

„Cele mai multe cauze din această perioadă nu privesc o mită izolată, ci scheme organizate, cu oameni care colectează, oameni care decid și firme sau rude folosite ca paravan”, se arată în comunicatul DNA.

Printre exemplele prezentate de DNA se numără:

– Taxa de trecere de la frontieră. La Halmeu, conducerea poliției de frontieră și a vămii ar fi organizat o rețea pe trei niveluri, cu „tarife” între 50 și 1.900 de euro pe vehicul și o cotă lunară care urca până la șefi. Procurorii au făcut percheziții la 96 de adrese, iar la un singur șef de structură au găsit peste 300.000 de euro. Sunt 49 de inculpați, dintre care 14 arestați preventiv.

– Protecție fiscală pe abonament. Inspectori fiscali ar fi încasat 2.000 de euro pe lună pentru ca oamenii de afaceri să nu fie controlați și pentru blocarea plângerilor penale, inclusiv pentru o evaziune de peste 5,5 milioane de lei. În alt caz, rambursări de TVA de 21 de milioane de lei ar fi fost condiționate de promisiunea unui comision de 1,5 milioane de euro, ascuns în contracte fictive de consultanță.

– Prețuri umflate la companiile statului. Prin achiziții directe și documente false, banii unor companii publice ar fi ajuns la firme controlate de un grup infracțional, la prețuri de 9 ori mai mari decât cele reale, în unele cazuri chiar de 31 de ori. Prejudiciul estimat depășește 120 de milioane de lei.

– Fraude cu dimensiune internațională. În contractele de asistență portuară pentru nave militare NATO, banii ar fi trecut prin firme din România, Norvegia, Germania și Regatul Unit. Ancheta se desfășoară printr-o echipă comună, cu sprijinul Eurojust.

Bani și bunuri de peste 383 de milioane de lei, blocate de procurori

Pentru a reconstitui aceste scheme și traseul banilor, procurorii DNA au folosit supravegherea tehnică autorizată de judecător, percheziții informatice simultane, investigații financiare și cooperarea cu alte state.

Potrivit instituției, au fost blocate sume de bani și bunuri în valoare de peste 383 de milioane de lei, cu peste 100 de milioane de lei mai mult decât bugetul anual al DNA.

În același timp, instanțele au decis definitiv confiscarea a aproximativ 86 de milioane de lei și plata unor despăgubiri de circa 265 de milioane de lei în dosare trimise în judecată de DNA.

„Corupția de azi rareori mai arată ca un plic dat pe sub masă. Se ascunde în contracte care par legale, în firme puse pe numele altora și în bani mutați prin mai multe țări. Ca să o dovedim, nu mai este suficient să prindem momentul mitei. Trebuie să reconstituim tot drumul banilor, de la primul transfer până la cel care decide. De aceea, în fiecare anchetă, căutăm banii din prima zi: un dosar câștigat în instanță contează cu adevărat doar dacă banii ajung înapoi acolo unde le era locul, în spitale, în școli, în infrastructură”, a declarat procurorul-șef al DNA, Ioan Viorel Cerbu.

DNA anunță reorganizarea activității și utilizarea inteligenței artificiale

DNA anunță și o serie de schimbări în organizarea activității pentru perioada următoare.

„Pentru perioada următoare, DNA își reorganizează munca astfel încât procurorii să caute banii din prima zi a anchetei, înainte să apuce să fie ascunși pe numele altora, să lucreze într-o singură secție, cu mai puțini șefi, decizii mai rapide și oameni mutați acolo unde e cea mai mare nevoie, și să folosească tehnologie modernă, inclusiv inteligență artificială, ca să găsească mai repede drumul banilor prin mii de contracte și documente”, se arată în comunicatul instituției.