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Fost candidat la Primăria Oradea, prosper om de afaceri, vizat într-un dosar de evaziune fiscală. Sechestru pe imobile de 2 milioane de lei

Omul de afaceri din Oradea, Călin Raita, în vârstă de 52 de ani, este cercetat într-un dosar de evaziune fiscală în formă continuată, în care prejudiciul estimat de anchetatori se ridică la 1.590.470 de lei. Polițiștii bihoreni au instituit sechestru asigurător asupra mai multor imobile în valoare de 2 milioane de lei.
Fost candidat la Primăria Oradea, prosper om de afaceri, vizat într-un dosar de evaziune fiscală. Sechestru pe imobile de 2 milioane de lei
foto ilustrativa politia bihor
Laura Buciu
06 nov. 2026, 15:43, Social
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Acțiunea a avut loc joi, 6 noiembrie, în cadrul operațiunii JUPITER, desfășurată sub coordonarea Parchetului General și a Inspectoratului General al Poliției Române. Bărbatul a fost audiat la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, în calitate de reprezentant al unei societăți comerciale vizate în dosar.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2020–2022, acesta ar fi acționat în calitate de administrator de fapt al unei firme cu activitate în domeniul construcțiilor și valorificării imobilelor. El ar fi pus la punct un mecanism prin care veniturile obținute din vânzarea unor proprietăți ar fi fost disimulate, pentru a evita plata obligațiilor fiscale.

Mai exact, bărbatul ar fi omis înregistrarea în contabilitatea societății a unor venituri din tranzacții imobiliare și ar fi transferat artificial sumele către alte firme aflate sub controlul său, dar și către un membru al familiei. Prin fragmentarea operațiunilor între mai multe societăți, ar fi urmărit menținerea firmei în categoria microîntreprinderilor și evitarea impozitării pe profit.

Prejudiciul calculat de anchetatori este de 1.590.470 de lei și reprezintă impozit pe profit aferent perioadei aprilie – decembrie 2020, precum și anilor 2021 și 2022.

Sechestrul asupra imobilelor a fost instituit în vederea recuperării prejudiciului. Cercetările sunt continuate de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Bihor, sub supravegherea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor.

Cine este Călin Raita. Omul de afaceri din Oradea, cunoscut pentru proiectele imobiliare și controversele din jurul acestora

Călin Raita este un antreprenor din Oradea, cunoscut în mediul local pentru investițiile în construcții și dezvoltări imobiliare. Acesta a devenit cunoscut în special după ce a dezvoltat mai multe ansambluri rezidențiale în zona Oradea și în localitatea Paleu, promovându-se inclusiv sub brandul „Superconstructorul”. A fost și candidat la Primăria Oradea în 2008.

Numele său a apărut de-a lungul anilor în mai multe anchete și procese legate de afaceri imobiliare și operațiuni comerciale. În 2013, Tribunalul Bihor l-a condamnat la 10 ani de închisoare într-un dosar în care era acuzat că a înșelat furnizori de materiale de construcții. În urma apelului, Curtea de Apel Oradea a redus pedeapsa la patru ani de închisoare cu suspendare, potrivit ebihoreanul.ro.

În martie 2024, polițiștii au efectuat percheziții la sediile unor firme controlate de Raita și la domiciliul acestuia, într-o anchetă privind presupuse circuite comerciale și financiare artificiale prin care ar fi fost evitată plata unor obligații fiscale. Prejudiciul estimat atunci de anchetatori era de aproximativ cinci milioane de lei, potrivit crisana.ro.

Într-un alt dosar, referitor la continuarea unor lucrări de construcții după dispunerea opririi acestora de către autorități, Curtea de Apel Oradea a dispus, în martie 2025, încetarea procesului penal ca urmare a prescripției răspunderii penale și achitarea lui Raita.

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