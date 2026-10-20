DIICOT Iași a reținut un important om de afaceri din construcții, într-un dosar de 55 de milioane de lei. Ce au decis judecătorii

Potrivit publicației Dezvăluirea, Florian Mihăiță este asociat cu societățile Yza Mar Blokhim SRL și Cezara Ideal Construct SRL, implicate în lucrări de construcții, inclusiv proiecte realizate pentru autorități publice din București. Anchetatorii suspectează că, prin intermediul unor societăți comerciale și al unor firme interpuse, ar fi fost creat un circuit financiar destinat evitării obligațiilor fiscale și ascunderii provenienței unor sume de bani.

Prejudicii de peste 55 de milioane de lei. Cum ar fi funcționat mecanismul

Potrivit informațiilor comunicate de anchetatori, prejudiciile estimate pentru perioada 2023–2025 sunt:

16.665.844 de lei, prejudiciu adus bugetului de stat.

38.729.358 de lei, prejudiciu adus societăților comerciale.

Valoarea totală a prejudiciilor estimate se ridică la 55.395.202 lei.

Procurorii suspectează utilizarea unor facturi pentru operațiuni fictive sau supraevaluate, în special în domeniul construcțiilor. Sumele ar fi fost transferate succesiv între societăți comerciale, iar o parte dintre bani ar fi fost retrasă în numerar.

Conform informațiilor publicate de Dezvăluirea, anchetatorii investighează și transferuri de cel puțin 22.524.174 de lei, efectuate în perioada mai 2022 – septembrie 2026, din conturile firmelor Yza Mar Blokhim și Cezara Ideal Construct către mai multe societăți interpuse. Această sumă reprezintă valoarea transferurilor investigate și nu trebuie adăugată prejudiciilor totale estimate de procurori.

Șase inculpați, plasați sub control judiciar de Tribunalul Iași

În cadrul anchetei, DIICOT a anunțat inițial reținerea a șapte persoane și plasarea altor trei sub control judiciar. La 16 octombrie 2026, Tribunalul Iași a analizat propunerile de arestare preventivă formulate pentru șase inculpați: Florian Mihăiță, Eliza-Crina Lalu, Ștefan Stoica, Vasile Chiș, Mihai-Daniel Savu și Ion Nițu.

Instanța a respins solicitările de arestare preventivă și a dispus plasarea celor șase sub control judiciar pentru 60 de zile, până la 14 decembrie 2026 inclusiv.

Pe durata măsurii, inculpații trebuie să respecte obligațiile stabilite de instanță. În cazul lui Florian Mihăiță, acestea includ interdicția de a părăsi România fără încuviințarea autorităților judiciare și restricții privind comunicarea cu alte persoane implicate în dosar.

Cinci autoturisme de lux, în valoare de peste 500.000 de euro, indisponibilizate

Ancheta a inclus 48 de percheziții efectuate la 15 octombrie, în București și în județele Iași, Giurgiu, Prahova, Maramureș, Dâmbovița și Ilfov. Potrivit informațiilor comunicate de autorități, în urma perchezițiilor au fost ridicate documente contabile, dispozitive electronice și alte mijloace de probă.

Anchetatorii au descoperit și ridicat:

374.188 de lei;

32.715 euro;

9.970 de dolari;

două ceasuri de lux;

30 de carduri bancare.

De asemenea, au fost indisponibilizate cinci autoturisme de lux, evaluate la peste 500.000 de euro. Bunurile și valorile au fost identificate în cadrul întregii anchete, fără ca toate să poată fi atribuite individual omului de afaceri Florian Mihăiță.

Legătura cu proiectele de construcții din București

Potrivit publicației Dezvăluirea, firmele asociate lui Florian Mihăiță au fost implicate în lucrări din zona ansamblului rezidențial Greenfield Băneasa, precum și în contracte de construcții cu autorități publice.

Aceste relații comerciale nu reprezintă, prin ele însele, dovezi ale săvârșirii unor infracțiuni și nu indică faptul că proiectul rezidențial Greenfield sau dezvoltatorul acestuia ar fi implicați în dosarul DIICOT. Cercetările continuă pentru stabilirea responsabilității individuale a persoanelor vizate. Toți inculpații beneficiază de prezumția de nevinovăție.