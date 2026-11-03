Elena Mateescu îi răspunde Dianei Buzoianu în scandalul achizițiilor de lux de la ANM: Nu meteorologii au făcut acest lucru. Directoarea susține că a sesizat anchetatorii încă din august

Declarațiile vin după ce fosta ministră a Mediului, Diana Buzoianu, a făcut publice rezultatele controlului privind achizițiile de lenjerie intimă, parfumuri, haine de firmă și produse cosmetice din bani publici și a cerut demisia conducerii ANM.

Elena Mateescu a susținut că a transmis sesizarea către structura de investigare a criminalității economice în urma constatărilor din raportul preliminar de audit intern, realizat la solicitarea directorului general al instituției. Directoarea ANM a precizat că a pus la dispoziția anchetatorilor atât raportul de audit, cât și documentele referitoare la achizițiile investigate.

„În 12 august am depus o sesizare la Secția de Investigare a Criminalității Economice. 648 de pagini conține dosarul depus. Pe lângă raportul de audit intern desfășurat la solicitarea directorului general, am depus și documente care fac obiectul cercetării respective”, a declarat Elena Mateescu.

Directoarea ANM a anunțat că a fost deja de două ori la Brigada Economică, unde a dat declarații, și că va continua să colaboreze cu anchetatorii.

„Nu voi face rabat de la ceea ce înseamnă recuperarea prejudiciului. Deja, la acest moment, în interiorul ANM s-a creat o comisie de inventariere a acestor achiziții, cu recuperarea prejudiciului și stabilirea acestuia”, a afirmat Mateescu.

Aceasta a precizat că instituția a început, în paralel cu ancheta autorităților, să identifice prejudiciul și să stabilească valoarea cheltuielilor pe fiecare categorie.

68 de deconturi în 2025 și alte 22 în 2026 nu ar fi respectat procedurile

Elena Mateescu a prezentat și câteva dintre concluziile raportului Corpului de Control al Ministerului Mediului, publicat pe site-ul instituției la 9 octombrie.

Potrivit directoarei ANM, în 2025 au existat 68 de deconturi de materiale, în valoare de 510.642 de lei, care nu au fost semnate de conducerea instituției, motiv pentru care achizițiile respective nu ar fi respectat procedurile legale.

În 2026, alte 22 de deconturi, în valoare de 266.269 de lei, ar fi vizat cheltuieli care nu au respectat procedurile.

Mateescu a afirmat că persoanele responsabile de aceste operațiuni trebuie să răspundă, indiferent de funcția pe care o ocupă.

„Cei vinovați vor trebui să plătească, indiferent cine și cum a greșit”, a spus directoarea ANM.

Ce spune despre cele cinci carduri folosite pentru achiziții

Întrebată despre cele cinci carduri nominale ale ANM despre care Diana Buzoianu a afirmat că au fost folosite pentru cumpărarea unor produse de lux, Elena Mateescu a explicat că două carduri au fost la Serviciul de Achiziții, iar alte două la Serviciul Tehnic.

Potrivit acesteia, cardurile utilizate de personalul tehnic au fost folosite exclusiv pentru achiziționarea echipamentelor de specialitate necesare intervențiilor. Directoarea a mai menționat existența unui card atașat unui cont al său, cu un plafon de 20.000 de lei, care nu ar fi fost activat.

Ea a precizat că dintr-unul dintre conturile asociate cardurilor a fost plătită și taxa pentru platforma Zoom, utilizată pentru organizarea întâlnirilor tehnice.

Mateescu a mai afirmat că patru dintre persoanele implicate în situația verificată nu mai lucrează în ANM, iar cardurile respective au fost închise.

Mateescu spune că nu a discutat cu Buzoianu înainte de anunțul public

Directoarea ANM a făcut referire și la momentul în care Diana Buzoianu a făcut publice informațiile despre achizițiile de la instituție, în 10 octombrie, susținând că nu a avut nicio discuție prealabilă cu ministra pe acest subiect.

„În data de 10, când s-a ieșit cu această situație pe Facebook, nu am avut o discuție în prealabil niciodată pe acest subiect cu doamna Buzoianu, astfel încât să-i prezint situația de care aveam cunoștință la momentul când, în 12 august, am depus sesizarea la organele competente”, a declarat Elena Mateescu.

Afirmația vine în contextul în care Diana Buzoianu a susținut ulterior că directoarea ANM știa încă din noiembrie 2025 despre achizițiile respective, după ce un e-mail anonim transmis angajaților instituției ar fi semnalat cumpărături directe realizate cu încălcarea legislației. Potrivit ministrei, Elena Mateescu ar fi răspuns atunci că nu există nicio problemă și că informațiile sunt false.

„Meteorologii nu merită o astfel de anatema”

Elena Mateescu a insistat că angajații care asigură activitatea de prognoză și cei din stațiile meteorologice nu trebuie asociați cu achizițiile investigate, susținând că eventualele responsabilități trebuie căutate în rândul personalului administrativ.

„Nu meteorologi. Vă asigur că nu meteorologi. Dacă au lucrat în departamentul de achiziții, sunt personal suport”, a declarat directoarea ANM.

Aceasta a cerut încredere în activitatea meteorologilor și a afirmat că profesioniștii instituției nu trebuie să suporte consecințele unor nereguli atribuite unor angajați din zona administrativă.

„Vreau să vă asigur că adevărul iese la suprafață și ancheta să arate rezultatul. Până atunci, însă, echipa de meteorologi este nedrept să treacă prin ceea ce a trecut în această perioadă”, a spus Elena Mateescu.

Directoarea ANM a anunțat că își dorește să organizeze o conferință de presă după finalizarea anchetei, în cadrul căreia să prezinte rezultatele verificărilor și demersurile privind recuperarea eventualului prejudiciu.