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Lenjerie intimă de lux, parfumuri și haine de firmă cumpărate din bani publici la ANM. Diana Buzoianu cere demisia conducerii și sesizează Parchetul General

Ministra interimară a Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat sâmbătă că un control efectuat la Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a scos la iveală achiziții de sute de mii de lei din bani publici, printre care lenjerie intimă, haine de firmă, parfumuri și produse cosmetice. Ministra a cerut demisia conducerii și a anunțat că va sesiza Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.
Lenjerie intimă de lux, parfumuri și haine de firmă cumpărate din bani publici la ANM. Diana Buzoianu cere demisia conducerii și sesizează Parchetul General
ALEX NICODIM / MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
10 oct. 2026, 10:03, Politic
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Diana Buzoianu a anunțat sâmbătă rezultatele controlului efectuat de Corpul de Control al Ministerului Mediului la Administrația Națională de Meteorologie. În urma cercetării s-a aflat că cinci carduri oficiale ale Adminisrației au fost folisite pentur cumpăarea de obiecte de lux cu o valoare de peste 450.000 de lei. 

„Ce au în comun un sutien de lux cu prețul de peste 1.000 de lei, parfumuri, rochii, pijamale, poșete, produse cosmetice, lumânări parfumate, pantofi cu toc, încălțăminte cu franjuri, haine de la branduri de lux și ghivece ornamentale de mii de lei bucata? Au fost toate cumpărate de pe cardul oficial al Agenției Naționale de Meteorologie, din bugetul instituției. E parte din ce a descoperit corpul de control al Ministerului Mediului în urma controlului lansat acum câteva săptămâni”, a transmis Diana Buzoianu pe Facebook. 

Cheltuieli de sute de mii de lei în 2025 și 2026

În 2025 au fost achiziționate articole vestimentare și accesorii de lux în valoare totală de 85.290 de lei, parfumuri de 119.750 de lei și produse cosmetice în valoare de 11.666 de lei.  

De asemenea, au fost cumpărate odorizante de cameră în valoare de 38.687 de lei, decorațiuni și accesorii pentru încăperi în valoare de 30.052 de lei, trei ceasuri inteligente și accesorii în valoare de 11.545 de lei, precum și două aranjamente florale în valoare totală de 9.350 de lei și două ghivece ornamentale de 6.381 de lei.

Practica a continuat și în anul 2026. Printre obiectele cumpărate anunțate de ministră se numără articole vestimentare și accesorii de lux în valoare de 103.143 de lei, alte articole vestimentare de 8.742 de lei, parfumuri de 12.619 lei, produse cosmetice de 14.216 lei și odorizante de cameră de 4.311 lei.

Potrivit datelor, valoarea totală a cumpărăturilor menționate se ridică la peste 455.000 de lei. 

Sesizare la Parchetul General și ultimatum pentru conducere

„Am primit mai multe sesizări care au stat la baza cererii de a fi realizat acest control în cadrul ANM, dar nu mi-aș fi putut imagina niciodată că asemenea aberații și o asemenea bătaie de joc pe banii publici ar putea fi descoperită în urma oricărui control”, a mai notat Buzoianu

În urma publicării raportului, ministra a anunțat că îl va trimite procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a cerut demisia conducerii Administrației Naționale de Meteorologie.

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