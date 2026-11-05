Black Friday 2026 la eMAG. Cât vor costa iPhone 16 și iPhone 17 Pro Max. Cel mai nou smartphone Google cu AI, printre ofertele-vedetă

Printre cele mai așteptate oferte de Black Friday 2026 de la eMAG se numără cele pentru telefoanele Apple și Google. Retailerul a anunțat deja cât vor costa iPhone 16, iPhone 17 Pro Max și Google Pixel 11, dar și mai multe modele Samsung. Prețurile vor fi valabile vineri, 6 noiembrie, în limita stocurilor disponibile.

Telefoane premium și modele accesibile, în oferta de Black Friday

iPhone 16, în varianta cu 128 GB spațiu de stocare, va putea fi cumpărat cu 3.499,99 lei, cu 600 de lei mai puțin decât prețul de referință afișat de eMAG. Pentru cei care își doresc un model mai performant, iPhone 17 Pro Max, cu 256 GB, va costa 6.199,99 lei, după o reducere de 800 de lei.

Celebrul Google Pixel 11, unul dintre cele mai noi smartphone-uri ale companiei americane, lansat în august 2026 și dotat cu funcții de inteligență artificială Gemini, se numără și el printre ofertele de Black Friday. Modelul cu 256 GB spațiu de stocare va costa 3.959,99 lei, cu 1.000 de lei mai puțin decât prețul de referință afișat de eMAG.

Și telefoanele Samsung se regăsesc printre produsele cu prețuri reduse. Galaxy A17 va avea o reducere de 33%, iar Galaxy A27 va putea fi cumpărat cu 30% mai puțin decât prețul obișnuit. Pentru Galaxy A57, eMAG a anunțat un preț de 1.599,99 lei, redus cu 16%.

Laptopuri de la 750 de lei și reduceri la MacBook Air

La categoria laptopurilor, eMAG a anunțat o reducere de aproximativ 50% pentru un model Acer cu ecran de 15,6 inchi. Prețul acestuia va coborî la 749,99 lei, cu 750 de lei mai puțin decât valoarea de referință afișată.

Cei interesați de produsele Apple vor găsi și MacBook Air de 13 inchi, echipat cu procesor M5. Laptopul va costa 5.899,99 lei, cu o reducere de aproximativ 17%.

În aceeași categorie de produse electronice, monitorul Samsung OLED G9, cu diagonala de 49 de inchi, va fi disponibil la 2.999,99 lei. Conceput în special pentru pasionații de jocuri video, acesta are un ecran curbat, foarte lat, echivalent cu două monitoare obișnuite așezate unul lângă altul. Prețul anunțat este cu 1.000 de lei mai mic decât cel anterior.

Black Friday și la confortul de acasă

Combinele frigorifice se numără printre electrocasnicele incluse în campania Black Friday, cu reduceri care ajung la 45%. Ofertele cuprind modele Samsung și Haier, cu diferite capacități de depozitare, inclusiv frigidere de tip Side by Side, cu două uși. Un astfel de model Haier va avea un preț cu 45% mai mic decât cel anterior.

Uscătoarele de rufe și mașinile de spălat se regăsesc și ele printre ofertele de Black Friday. La uscătoarele AEG, reducerile prezentate ajung la 35%, în timp ce pentru mașinile de spălat Candy sunt afișate prețuri mai mici cu sute de lei.

Nici aspiratoarele nu lipsesc din campanie. Modelele verticale Dyson V12 Slim au reduceri de 20%, iar robotul de aspirare Roborock Saros 20, care poate aspira și spăla podelele, este prezentat cu o reducere de 25%. Pe lista electrocasnicelor se mai află aparate de aer condiționat, inclusiv modele Star-Light cu reduceri de 33%, produse Philips cu prețuri reduse cu până la 39%, dar și aparate pentru dezumidificarea și purificarea aerului.

Iarnă și sport, la îndemâna tuturor

Gecile, ghetele și bocancii de la Geox, Skechers, Puma și Geographical Norway se numără și ele printre articolele vestimentare și de încălțăminte incluse în ofertele prezentate. Reducerile ajung la 76% pentru unele articole de îmbrăcăminte și depășesc 50% în cazul anumitor produse sportive și de încălțăminte. Sunt incluse și echipamente pentru fitness și alergare.

Mai ieftin și pentru prietenii necuvântători

Nici produsele pentru animalele de companie nu lipsesc, de la hrană și accesorii până la articole de igienă și îngrijire pentru câini și pisici. Reducerile ajung până la 68% pentru unele dintre aceste produse.

Oferte și pentru planurile de după Black Friday

Produsele de îngrijire personală, de la cosmetice și articole pentru păr până la produse de igienă, se regăsesc și ele în campanie. Nici prezervativele nu lipsesc, în această categorie fiind disponibile mai multe sortimente, inclusiv Durex Invisible, care beneficiază de o reducere de 59%, dovadă că planurile românilor de după Black Friday au fost luate și ele în calcul.

Cum pot fi accesate ofertele

Produsele vor putea fi comandate de pe site-ul eMAG și din aplicația mobilă, după deschiderea campaniei.

Cumpărătorii care au deja un cont pot folosi datele de autentificare existente, iar cei care nu au cont își pot crea unul înainte de începerea vânzărilor. Pentru a fi pregătiți de start, cumpărătorii își pot salva din timp produsele dorite în lista de favorite, de unde le vor putea accesa rapid atunci când începe campania.

Prețurile prezentate sunt cele anunțate înaintea campaniei. Disponibilitatea produselor și condițiile ofertelor vor putea fi verificate la momentul plasării comenzilor.