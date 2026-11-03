eMAG a dezvăluit primele prețuri de Black Friday 2026. Bilete la Beach, Please! cu 1 leu și televizoare de la 249 de lei

Primele produse care vor intra în campania de Black Friday au fost afișate pe platforma eMAG, împreună cu prețurile promoționale și reducerile anunțate. Clienții pot adăuga deja produsele în lista de favorite, urmând ca ofertele să fie activate pe 6 noiembrie.

La cea de-a 16-a ediție de Black Friday, eMAG anunță peste 1,8 milioane de produse la cel mai mic preț din an și estimează vânzări de 1,04 miliarde de lei, cu aproximativ 50 de milioane de lei peste rezultatul din 2025.

Televizoare de la 249 de lei și laptopuri sub 1.900 de lei

Printre primele oferte anunțate se află un televizor Blaupunkt LED, cu diagonala de 81 de centimetri, care va costa 249,99 lei, față de prețul de referință afișat de 549,99 lei. Reducerea anunțată este de 54%.

Un televizor TCL QLED, cu diagonala de 108 centimetri, rezoluție 4K și Google TV, va fi disponibil la 799 de lei, redus de la 1.599 de lei.

În categoria laptopurilor, un ASUS Vivobook 15, cu procesor Intel Core 5 315 și 8 GB RAM, este anunțat la 1.899,99 lei, în loc de 3.099,99 lei, cu o reducere de 38%.

Pentru telefoane, eMAG a afișat modelul Motorola Edge 70 Pro, cu spațiu de stocare de 512 GB, la 2.499,99 lei, față de 3.499,99 lei anterior.

Mașini de spălat de la 999 de lei și aspiratoare cu reduceri de până la 38%

Electrocasnicele mari ocupă un loc important în primele oferte dezvăluite.

O mașină de spălat TCL, cu o capacitate de 9 kilograme și 1.400 de rotații pe minut, va costa 999,99 lei, față de 1.499,99 lei.

Un model Samsung, cu o capacitate de 8 kilograme și 1.400 de rotații pe minut, va fi redus la 1.299 de lei, de la 1.899,99 lei.

În categoria aspiratoarelor, eMAG a anunțat un model vertical fără fir Proscenic P15 la 519,99 lei, precum și un aspirator vertical cu funcție de spălare Tineco Floor One S5 Max la 1.299,99 lei, față de 2.099 de lei.

Alte oferte afișate includ un aparat de călcat vertical cu aburi la 159,99 lei și un aparat de spălat cu presiune Kärcher, de 1.600 W, la 499,99 lei.

Haine, încălțăminte și produse cosmetice: reduceri de peste 50%

Primele prețuri anunțate includ și produse din categoria fashion.

O pereche de ghete Skechers va costa 209 lei, față de 453,99 lei, în timp ce un model impermeabil al aceluiași brand este afișat la 149 de lei.

Pantofii sport Karl Lagerfeld vor costa 429 de lei, de la 1.069,99 lei, iar o geacă Columbia este anunțată la 529 de lei, cu o reducere de 53%.

Un ceas Orient apare la 599 de lei, față de 1.398,99 lei.

La cosmetice și produse de îngrijire, retailerul a anunțat un gel de duș L’Oréal Men Expert, la un litru, pentru 27 de lei, un rimel Maybelline Lash Sensational la 19,99 lei și o cremă hidratantă Avène la 49,99 lei.

O placă profesională pentru păr L’Oréal Steampod 3.0 va costa 899,99 lei, de la 1.599,99 lei.

Bilete la festivaluri cu un leu, vouchere la jumătate de preț și abonamente medicale

Unele dintre cele mai mari reduceri procentuale din lista afișată de eMAG sunt pentru bilete la festivaluri.

Accesul general pentru cinci zile la festivalul Beach, Please! este anunțat la un leu, față de prețul de referință de 712 lei.

Tot un leu va costa un bilet de acces general pentru patru zile la festivalul Nibiru, în loc de 499 de lei.

Oferta mai include un abonament la Nostalgia Festival la 99 de lei, față de 299 de lei, și un abonament anual Comedy Box la 109 lei, în loc de 375 de lei.

Retailerul a afișat și un voucher „Hambarul cu gust”, cu o valoare de 300 de lei, care va putea fi cumpărat cu 150 de lei.

Un abonament anual Doctor Now by Hilio va costa 39 de lei, față de 99 de lei.

Pe platformă apare inclusiv un avans pentru un studio într-un complex rezidențial de pe litoral, în valoare de 50.000 de lei.

Aceste oferte se adaugă produselor obișnuite de Black Friday, iar disponibilitatea lor va depinde de condițiile comerciale și de stocurile campaniei.

eMAG pregătește și peste 500 de mașini, aur, argint și zboruri cu avion privat

Potrivit informațiilor prezentate de companie la conferința de presă din 2 noiembrie, oferta de Black Friday va cuprinde și produse și servicii neobișnuite pentru un retailer online.

eMAG a anunțat peste 500 de automobile de la 19 mărci, cu reduceri care pot ajunge la 30.000 de euro.

Sunt pregătite, de asemenea, 100 de pachete de zbor cu avion privat, peste 47.000 de nopți de cazare și peste 17.000 de vouchere pentru bilete de avion.

Retailerul va comercializa inclusiv 25 de kilograme de aur și 138 de kilograme de argint, precum și peste 117 tone de carne de porc și mezeluri.

În oferta specială intră și peste 50.000 de bilete la festivaluri, peste 100.000 de vouchere pentru cumpărături și peste 139.000 de analize și servicii medicale.

Peste 100.000 de televizoare și 400.000 de telefoane și gadgeturi

Compania a prezentat și dimensiunea stocurilor pregătite împreună cu partenerii din Marketplace.

Acestea includ aproximativ 100.000 de televizoare, 150.000 de laptopuri și echipamente IT, 400.000 de telefoane și gadgeturi, 700.000 de electrocasnice mici și 100.000 de frigidere și mașini de spălat.

La acestea se adaugă două milioane de articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, patru milioane de produse cosmetice și un milion de produse pentru casă și bricolaj.

Răzvan Acsente, directorul de marketing al eMAG, a declarat, potrivit Ziarului Financiar, că interesul cumpărătorilor pentru electrocasnicele mari a revenit, iar cererea pentru televizoare, laptopuri și produse de bricolaj este în creștere.

Când începe Black Friday la eMAG și ce premii sunt pregătite

Black Friday 2026 la eMAG va avea loc vineri, 6 noiembrie. Ora exactă a lansării ofertelor nu a fost anunțată, însă reprezentanții companiei au indicat că reducerile vor începe înainte de ora 08:00.