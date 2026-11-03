Black Friday 2026: Anker vine cu prețuri speciale la o largă categorie de soluții de încărcare, produse audio și pentru casă

Cu ocazia Black Friday, Anker, lider mondial în soluții de încărcare și electronică pentru consumatori, vine cu prețuri speciale la o largă categorie de produse, disponibile pe platforme ca eMag și evoMag

Căștile Liberty 5 Pro Max, cu înregistrare și transcriere automată prin AI rulat local și o unitate audio premiată de Guinness World Records pentru cea mai bună calitate a sunetului apelurilor telefonice, vor fi disponibile la cel mai bun preț din an

Tot la un preț special se vor găsi căștile cu ANC Sleep A30, un model de referință în categoria electronicelor pentru somn

Boxa de exterior Anker Rave 3S, cu microfoane și funcții AI pentru karaoke, precum și boxele portabile Boom 2 Plus și Boom Go 3i, pentru petreceri în aer liber sau aventuri în natură, completează oferta audio

Nu în ultimul rând, consumatorii vor putea beneficia de cel mai bun preț din an la două baterii externe, una de 25.000 mAh și 4 porturi USB, pentru persoanele care au nevoie să își încarce pe drum inclusiv laptopul, respectiv un model MagGo de 10.000 mAh, care oferă încărcare wireless sau prin USB

Anker, lider mondial în soluții de încărcare și stocare a energiei, aduce cele mai bune prețuri din acest an la o serie largă de produse-vedetă din portofoliul său, prețuri ce vor fi disponibile exclusiv în magazinele partenere, eMag și evoMag, în zilele în care fiecare acestea își vor desfășura propriile campanii de Black Friday.

Căști premiate de Guinness World Records

În categoria audio, în oferta de Black Friday a Anker se mai numără căștile inteligente Liberty 5 Pro și Liberty 5 Pro Max, care împărtășesc aceleași unități audio, premiate de Guinness World Records pentru cea mai bună calitate a sunetului în apeluri telefonice în urma unor teste obiective. Această performanță se datorează integrării, în premieră mondială, a unui cip AI neural în căști. O altă premieră mondială este funcția AI Note Taker, disponibilă exclusiv pe modelul Liberty 5 Pro Max, prin care căștile pot înregistra și transcrie în mod automat conversații, prezentări, ședințe etc.

De asemenea, utilizatorii vor putea găsi în ziua (sau în zilele) de Black Friday prețuri speciale pentru căștile Sleep A30, model ce a redefinit segmentul căștilor in-ear pentru somn.

Cu greutatea de doar 3 grame pentru o singură unitate, Sleep A30 sunt construite din silicon moale, fiind concepute pentru a fi purtate toată noaptea, chiar și de către persoanele care dorm pe o parte, oferind o serie de funcții unice în categoria sa: Smart ANC (anulare activă a zgomotului, ajustată special pentru a facilita odihna utilizatorului), monitorizare a calității somnului (durată, schimbări ale poziției corpului și sforăit), o funcție de mascare activă a sforăitului partenerului, precum și funcții de facilitare a somnului prin intermediul unor biblioteci de sunete relaxante, prin intermediul aplicației mobile.

Persoanele aflate în căutarea unei perechi de căști audio cu sunet premium vor avea posibilitatea ca de Black Friday să achiziționeze modelul Space 2, vârful de gamă din segmentul over-ear al producătorului. Space 2 dispun de difuzoare de 40 mm cu diafragmă dublă, certificare Hi-Res Audio și suport pentru codecul LDAC pentru audiție wireless de înaltă fidelitate pe dispozitive Android compatibile. De asemenea, ele se pot asocia simultan cu două dispozitive (de exemplu, telefon și computer) prin Bluetooth 6.1, fără a mai fi nevoie de a comuta manual între device-uri. Căștile sunt dotate cu tehnologia Adaptive ANC 3.0, de anulare activă a zgomotului în patru etape, iar cu ajutorul aplicației mobile, un asistent AI oferă traducere simultană în și din 100 de limbi.

Boxe inteligente, cu protecție la praf și apă

Nu în ultimul rând, oferta din categoria audio este completată de trei modele de boxe, fiecare specializată pentru anumite scenarii de utilizare: Rave 3S, Boom 2 Plus și respectiv Boom Go 3i.

Anker Rave 3S este o boxă puternică, de podea, cu o putere de ieșire de 200 W și un volum maxim de 108 decibeli, mai mult decât suficient pentru o petrecere animată. Dispunând de un sistem cu un woofer de 16,5 cm și trei difuzoare cu diafragma de 6,3 cm, Rave 3S este o boxă activă, cu amplificare proprie și autonomie de până la 12 ore. Principala sa atracție este însă funcția de karaoke, boxa fiind dotată cu două microfoane wireless care pot fi stocate chiar în corpul acesteia. Prin intermediul unei simple apăsări de buton, boxa poate reda orice melodie reducând automat volumul canalului de voce, astfel că nu va mai fi nevoie să căutați înregistrări speciale pentru karaoke (adică negative). Funcția de atenuare a vocii este disponibilă grație unui procesor neural care rulează un model special de AI.

În ceea ce privește conexiunile, Rave 3S poate reda muzică prin Bluetooth, dar are și o intrare AUX și un port de 6,35 mm la care se poate conecta o chitară electrică. Boxa suportă cea mai recentă versiune a protocolului Auracast, prin care pot fi conectate wireless, în mod automat, două unități, pentru a obține un sunet stereo autentic.

Celelalte boxe disponibile în oferta de Black Friday sunt două modele cu Bluetooth: Boom 2 Plus, o boxă portabilă puternică pentru exterior, și Boom Go 3i, o boxă de asemenea portabilă, dar de dimensiuni reduse, pentru aventuri outdoor.

Cu o putere de ieșire de 140 W, grație unei configurații cu două woofere de câte 50 W și două tweetere de câte 20 W, Boom 2 Plus este concepută pentru petrecerile din grădină sau de la marginea piscinei. Unitatea dispune de certificare IPX7, fiind capabilă chiar să plutească în cazul în care ajunge întâmplător (sau nu!) în piscină.

Boom Go 3i este un model gândit pentru a-l însoți oriunde pe utilizator și poate reda muzică la un volum maxim de 92 dB, nivel comparabil cu cel al unui motor de motocicletă. Cu o autonomie de 24 de ore și certificare IP68, boxa este rezistentă la praf și apă și poate supraviețui unei căderi de la un metru înălțime. Boom Go 3i poate fi folosită, dacă este nevoie, și ca baterie externă, pentru a alimenta de exemplu un telefon. Citeşte comunicatul integral AICI