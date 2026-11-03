Verdon devine importator unic în România pentru brandul spaniol KAMIKAZE: gamă completă de unelte profesionale pentru tăiere și întreținere

Verdon anunță oficial statutul de importator unic pe piața din România pentru gama KAMIKAZE, brand specializat dezvoltat de compania spaniolă Grupo Sanz (Valencia). Parteneriatul strategic asigură distribuția oficială a portofoliului complet de unelte profesionale destinate lucrărilor din pomicultură, viticultură, horticultură, agricultură și întreținerea spațiilor verzi.

Toate uneltele și accesoriile sunt disponibile direct pe platforma Verdon.ro, adresându-se exploatațiilor pomicole, viticultorilor, firmelor de peisagistică și utilizatorilor privați.

O gamă completă dezvoltată de Grupo Sanz pentru toate lucrările de tăiere

Creat în anul 2000 în Valencia, Spania, brandul KAMIKAZE a fost construit în jurul lucrărilor de tăiere, recoltare și întreținere a plantelor. Portofoliul se distinge prin lame fabricate din oțel călit japonez SK-5 și SK-4 și mânere ergonomice, fiind structurat în linii adaptate fiecărui nivel de utilizare:

Force: Linie profesională cu anduranță sporită, proiectată pentru tăieri intensive în plantații pomicole și viticole mari.

Advance: Modele profesionale orientate spre precizie de tăiere și reducerea efortului operatorului.

Classic: Unelte tradiționale robuste, concepute pentru activități agricole uzuale și întreținere curentă.

Garden: Echipamente ergonomice pentru grădinărit, toaletarea arbuștilor și lucrări de peisagistică.

Foarfeci electrice cu acumulator: specificații pe modele

Pentru culturile unde numărul ridicat de tăieri impune viteză sporită de lucru și reducerea oboselii musculare, Verdon pune la dispoziție gama de foarfeci electrice KAMIKAZE, dotate cu funcție de tăiere progresivă și livrate în truse complete de transport:

Unelte manuale, fierăstraie și accesorii pentru întreținere

Pe lângă foarfecile electrice, portofoliul KAMIKAZE distribuit de Verdon include:

Foarfeci manuale: Modele de tăiere bypass și nicovală pentru una sau două mâini, alături de foarfeci specializate pentru recoltat flori, legume și fructe.

Fierăstraie de mână și telescopice: Lame drepte și curbe cu dinți conici tratați termic, ce reduc frecarea și permit tăierea la înălțime de până la 6 metri fără scară.

Foarfeci la două mâini pentru ramurile mai groase

Piese și accesorii foarfeci: Dispozitive manuale dedicate pentru ascuțirea lamelor și teci de protecție.

Beneficiile statutului de Importator Unic prin Verdon

Prezența oficială a brandului KAMIKAZE prin Verdon garantează utilizatorilor din România:

Origine controlată: Produse originale dezvoltate direct de Grupo Sanz. Consultanță și distribuție națională: Deservirea promptă a comenzilor B2C și B2B (ferme pomicole, crame viticole, firme de peisagistică) direct din depozitul central din Sibiu. Soluții tehnice complete: Acces direct pe Verdon.ro la întregul ecosistem spaniol de unelte manuale, telescopice și electrice.

Despre KAMIKAZE & Grupo Sanz

KAMIKAZE este marca diviziei de tăiere a companiei spaniole Grupo Sanz (Valencia, Spania), fondată în anul 2000. Brandul este specializat în producția de unelte de înaltă precizie pentru tăiere, recoltare, agricultură și grădinărit, recunoscute la nivel european pentru durabilitate și ergonomie.

Despre Verdon

Cu sediul central în Sibiu, Verdon este o companie activă în comercializarea și distribuția națională a produselor și echipamentelor destinate agriculturii, pomiculturii, viticulturii, grădinăritului, silviculturii și întreținerii spațiilor verzi. În calitate de importator unic, Verdon facilitează accesul direct al utilizatorilor din România la gama spaniolă KAMIKAZE.