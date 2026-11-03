Verdon devine importator unic în România pentru brandul spaniol KAMIKAZE: gamă completă de unelte profesionale pentru tăiere și întreținere

Verdon anunță oficial statutul de importator unic pe piața din România pentru gama KAMIKAZE, brand specializat dezvoltat de compania spaniolă Grupo Sanz (Valencia). Parteneriatul strategic asigură distribuția oficială a portofoliului complet de unelte profesionale destinate lucrărilor din pomicultură, viticultură, horticultură, agricultură și întreținerea spațiilor verzi.
Toate uneltele și accesoriile sunt disponibile direct pe platforma Verdon.ro, adresându-se exploatațiilor pomicole, viticultorilor, firmelor de peisagistică și utilizatorilor privați.
Creat în anul 2000 în Valencia, Spania, brandul KAMIKAZE a fost construit în jurul lucrărilor de tăiere, recoltare și întreținere a plantelor. Portofoliul se distinge prin lame fabricate din oțel călit japonez SK-5 și SK-4 și mânere ergonomice, fiind structurat în linii adaptate fiecărui nivel de utilizare:
Pentru culturile unde numărul ridicat de tăieri impune viteză sporită de lucru și reducerea oboselii musculare, Verdon pune la dispoziție gama de foarfeci electrice KAMIKAZE, dotate cu funcție de tăiere progresivă și livrate în truse complete de transport:
Pe lângă foarfecile electrice, portofoliul KAMIKAZE distribuit de Verdon include:
Prezența oficială a brandului KAMIKAZE prin Verdon garantează utilizatorilor din România:
KAMIKAZE este marca diviziei de tăiere a companiei spaniole Grupo Sanz (Valencia, Spania), fondată în anul 2000. Brandul este specializat în producția de unelte de înaltă precizie pentru tăiere, recoltare, agricultură și grădinărit, recunoscute la nivel european pentru durabilitate și ergonomie.
Cu sediul central în Sibiu, Verdon este o companie activă în comercializarea și distribuția națională a produselor și echipamentelor destinate agriculturii, pomiculturii, viticulturii, grădinăritului, silviculturii și întreținerii spațiilor verzi. În calitate de importator unic, Verdon facilitează accesul direct al utilizatorilor din România la gama spaniolă KAMIKAZE.