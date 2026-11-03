Black Friday 2026: ce pregătesc Vegis, Niavis, Complice, Workspace Studio, City Grill și CashClub

Black Friday la Vegis.ro: 17 zile cu reduceri de până la 50%

Vegis.ro, cel mai mare magazin online de produse organice, naturale și bio din România, lansează campania de Black Friday pe 6 noiembrie, de la ora 08:30. Campania include reduceri de până la 50% la aproximativ 4.000 de produse din categoriile Suplimente, Remedii, Alimente, Produse Bio, Produse apicole, Uleiuri esențiale, Cosmetice și Produse pentru casă, cu prețuri de pornire de la 2,21 lei.

„Produsele naturale nu mai sunt o alegere de nișă, ci parte din rutina zilnică a tot mai multor familii. Pentru noi, asta schimbă felul în care gândim o campanie de Black Friday: nu mai vorbim despre achiziții impulsive, ci despre clienți care își planifică din timp ce folosesc constant. De aceea am extins campania pe 17 zile și am inclus aproximativ 4.000 de produse, astfel încât fiecare client să aibă timpul și varietatea necesare pentru a face cele mai potrivite alegeri”, a declarat Mihai Bucuroiu, Director Vegis.ro.

Campania se desfășoară în perioada 6 noiembrie (ora 08:30) – 22 noiembrie (ora 23:59), exclusiv pe vegis.ro.

Black Friday la Niavis: cele mai apreciate produse, la cel mai mic preț al anului

De Black Friday, cele mai apreciate produse Niavis vor fi disponibile la cel mai mic preț din acest an, prin rețeaua de parteneri a brandului: Bebe Tei, Farmacia Tei, Dr. Max, Vegis și eMAG, alături de alți retaileri. Printre produsele incluse se numără sarea celtică, scorțișoara Ceylon și coaja de lămâie și de portocală, unele dintre cele mai solicitate produse din portofoliul Niavis.

Interesul pentru ingrediente simple și naturale în bucătăria de zi cu zi se reflectă tot mai mult în alegerile consumatorilor. Sarea celtică, condimentele de calitate sau coaja de citrice au devenit parte din cumpărăturile obișnuite, fiind folosite atât în gătit, cât și în prepararea băuturilor și a deserturilor de casă. Prin prezența în farmacii, magazine de specialitate și platforme online, Niavis face aceste produse ușor de găsit acolo unde clienții își fac deja cumpărăturile. Perioada de Black Friday, care precede sezonul sărbătorilor, devine astfel un moment potrivit pentru a face provizii.

Black Friday la Complice.ro: până la 40% reducere la peste 25 de experiențe

Complice.ro, curator și furnizor de experiențe pentru persoane fizice și companii, lansează campania de Black Friday în weekendul 6–8 noiembrie, cu reduceri de până la 40% la o selecție de experiențe și pachete FlexiBox.

Noutatea ediției din acest an este experiența la volanul unui Ferrari Portofino, disponibilă în două variante: 30 de minute, cu o reducere de 40%, și 20 de minute, cu o reducere de 35%. Campania include și reduceri de 30% la experiențele gourmet, de la degustări private de șampanie și vinuri spumante până la pairing de vin și ciocolată sau ateliere de praline. În ofertă se regăsesc, de asemenea, zboruri cu avionul ușor lângă București, ateliere de parfumerie, experiențe de relaxare și sesiuni de joacă cu cățeluși Golden Retriever, cu reduceri între 15% și 25%.

Pachetele FlexiBox, care îi permit destinatarului să își aleagă singur experiența, au reduceri între 17% și 25%. Printre acestea se numără Driving Box și Relaxing Box, cu 25%, Epic Box, cu 23%, precum și Unique, Her Box și His Box, cu 22%.

„Black Friday vine cu șapte săptămâni înainte de Crăciun, ceea ce îl transformă într-un moment ideal pentru a bifa din timp lista de cadouri. Experiențele cadou au avantajul că pot fi alese acum și oferite de sărbători, iar destinatarul le poate programa atunci când își dorește. Fie că vorbim despre o seară de degustare în doi, o experiență la volanul unui Ferrari Portofino sau un pachet FlexiBox din care cel care primește își alege singur experiența care i se potrivește, ne dorim ca reducerile din acest weekend să facă alegerea cadourilor de Crăciun mai ușoară și mai inspirată”, a declarat Oana Pascu, fondator Complice.ro.

Campania este activă de vineri, 6 noiembrie (ora 00:00), până duminică, 8 noiembrie (ora 23:59), exclusiv pe complice.ro.

Cel mai confortabil Black Friday începe la Workspace Studio, cu reduceri până la 50%

Workspace Studio, companie specializată în soluții de design și amenajări de birouri de înaltă calitate și partener certificat MillerKnoll în România, anunță campania Black Friday 2026. Aceasta va avea loc vineri, 6 noiembrie, începând cu ora 00:00, pentru o perioadă limitată de 24 de ore.

Ediția din acest an pune în prim-plan două dintre cele mai apreciate modele de scaune Herman Miller: Mirra 2, care beneficiază de o reducere de 30%, și Aeron, cu o reducere de până la 27%, la configurațiile disponibile în stoc. Oferta Black Friday include și alte modele emblematice din portofoliul Herman Miller, precum Embody, Sayl, Verus, Lino și Cosm, atât pentru produsele disponibile în stoc, cât și pentru cele realizate la comandă.

Cele mai mari reduceri, de până la 50%, se aplică unei selecții de produse desigilate din modelele Mirra 2 și Verus, disponibile în limita stocului. Campania include și o selecție de produse dedicate ergonomiei și organizării spațiului de lucru, precum birouri ajustabile electric pe înălțime și brațe de monitor, care beneficiază de reduceri speciale de până la 15%.

„Clienții care aleg Herman Miller iau o decizie pe termen lung, iar campania de Black Friday trebuie să reflecte această logică. De aceea am concentrat reducerile pe modelele cu cea mai mare relevanță, Aeron și Mirra 2, și am extins oferta și la produsele la comandă. Astfel, decizia nu mai depinde de stocul disponibil, ci de nevoile reale ale fiecărui client. În paralel, produsele desigilate la jumătate de preț deschid accesul către acest segment și pentru cei care fac pentru prima dată pasul spre mobilierul ergonomic premium. Chiar și în aceste condiții, produsele beneficiază de aceeași garanție de 12 ani, oferind clienților siguranță și încredere în calitatea Herman Miller”, a declarat Horațiu Didea, Managing Partner Workspace Studio

Reducerile sunt valabile online, pe shop.workspaces.ro, și în showroomul Workspace Studio din Sky Tower, etajul 18 (Calea Floreasca 246C, București), doar pe data de 6 noiembrie.

City Grill Group: Black Friday prin OUT4FOOD, cu 20% cashback la punctele cumpărate din aplicație

City Grill Group marchează Black Friday printr-o campanie dedicată utilizatorilor aplicației OUT4FOOD. În perioada 13–15 noiembrie, clienții care cumpără puncte din aplicație primesc 20% cashback. De exemplu, pentru puncte în valoare de 100 de lei, clientul primește 120 de puncte în cont, pe care le poate folosi ulterior la plata notei în oricare dintre restaurantele grupului.

„Pentru Black Friday am ales un mecanism simplu și transparent, cu o valoare pe care clientul o vede imediat în aplicație. Punctele se folosesc în lunile care urmează, exact în perioada în care oamenii se întâlnesc cel mai des la masă, cu prietenii, cu colegii sau cu familia. Prin OUT4FOOD ne propunem să oferim avantaje reale clienților care ne aleg constant, iar Black Friday este momentul potrivit să facem acest lucru la o scară mai mare”, a declarat Ramona Popescu, CMO City Grill Group.

Black Friday la CashClub: cashback majorat la 52 de magazine, până pe 15 noiembrie

CashClub.ro derulează până pe 15 noiembrie cea mai amplă campanie de Black Friday de până acum, cu 52 de magazine participante. Utilizatorii au acces la cashback majorat, coduri exclusive și vouchere cu cashback crescut, iar cele mai mari procente ajung la 15%, la Curtea Veche, Editura Gama și ManukaShop. Oferta acoperă categorii de la fashion și farma până la carte, tech și abonamente, iar o parte dintre oferte rămân active până la campaniile de Black Friday de la finalul lunii. Potrivit datelor platformei, în noiembrie numărul tranzacțiilor crește cu peste 30% față de media lunară. Toate ofertele sunt centralizate pe cashclub.ro/blackfriday.

“Utilizatorii care acumulează cele mai mari sume din cashback urmează un tipar constant: își planifică achizițiile, compară prețurile și verifică beneficiile disponibile înainte de fiecare comandă. Pentru noi, Black Friday este și un indicator al modului în care românii devin tot mai atenți la valoarea reală a cumpărăturilor”, a declarat Alexandru Foaie, CEO CashClub.