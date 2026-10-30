Hisense dă startul Black Friday: oferte pentru întreaga locuință

Seri de film ca la cinema, super sesiuni de gaming și electrocasnice care simplifică viața de zi cu zi. Hisense dă startul sezonului de Black Friday pe 29 octombrie, cu oferte disponibile la Altex și, din 6 noiembrie, pe eMAG.

Sezonul celor mai așteptate reduceri din an începe mai devreme cu Hisense, care aduce tehnologia și confortul mai aproape de (a)casă cu ocazia Black Friday 2026. Anul acesta, campania debutează pe 29 octombrie la Altex, unde ofertele vor fi disponibile în trei valuri, până pe 18 noiembrie. Începând cu 6 noiembrie, Hisense va fi prezent și în campania de Black Friday organizată de eMAG.

Fie că este vorba despre televizorul mult dorit, care poate transforma sufrageria într-un adevărat cinematograf, sau despre electrocasnice care fac activitățile zilnice mai simple, Black Friday este ocazia perfectă pentru acele schimbări pe care le aveai în plan de ceva vreme. Și cum sezonul rece aduce tot mai multe momente petrecute acasă, investițiile în confort și tehnologie devin cu atât mai atractive.

Serile de film, meciurile și gamingul merită un upgrade

Un serial captivant, un film bun sau un meci urmărit alături de prieteni pot transforma orice seară obișnuită într-un moment special. Iar pentru cei care își doresc o experiență cât mai apropiată de cea din cinema, Hisense propune o gamă variată de televizoare care îmbină tehnologiile avansate de imagine și sunet cu funcții inteligente și design modern.

De la televizoare cu ecrane generoase și tehnologie Mini-LED, care oferă imagini spectaculoase, culori intense și contraste bine definite, până la modele dedicate pasionaților de gaming, cu rate ridicate de reîmprospătare și funcții pentru o experiență de joc fluidă, portofoliul Hisense are câte ceva pentru toată lumea.

În plus, funcțiile inteligente de optimizare a imaginii și sunetului contribuie la o experiență de vizionare adaptată conținutului preferat, fie că e vorba despre cele mai noi filme, competiții sportive sau jocuri video.

Tehnologie care îți face viața mai ușoară, zi de zi

Dincolo de divertisment, confortul de acasă înseamnă și mai puțin timp dedicat activităților repetitive și mai mult timp pentru lucrurile care contează. Portofoliul Hisense include și electrocasnice concepute pentru a răspunde nevoilor locuințelor moderne: frigidere, mașini de spălat și soluții care îmbină funcționalitatea, eficiența și designul contemporan.

Fie că este vorba despre organizarea mai eficientă a alimentelor, îngrijirea hainelor sau simplificarea rutinei zilnice, tehnologia poate contribui la o locuință mai practică și mai confortabilă. Iar Black Friday e momentul ideal pentru înlocuirea unui electrocasnic mai vechi sau pentru alegerea unor produse care răspund mai bine nevoilor întregii familii.

Black Friday în trei valuri: mai mult timp pentru alegeri inspirate

Anul acesta, Hisense participă la campania Black Friday organizată de Altex, care se desfășoară între 29 octombrie și 18 noiembrie, în trei valuri de oferte. Perioada extinsă le oferă consumatorilor mai multe oportunități de a descoperi produsele participante și de a alege soluțiile potrivite pentru locuința lor.

În plus, din 6 noiembrie, produsele Hisense vor fi prezente și în campania Black Friday de pe eMAG, una dintre cele mai așteptate perioade de cumpărături online din an.

Ofertele, produsele participante și disponibilitatea acestora pot varia în funcție de retailer și de perioada campaniei. Consumatorii pot consulta platformele Altex și eMAG pentru informații actualizate despre reducerile disponibile.