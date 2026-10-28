Black Friday: ofertele aduc clienții pe site. Pot acestia sa finalizeze comanda?

Wawsome atrage atenția asupra barierelor digitale care pot intrerupe cumparaturile online, intr-o piața de 12,9 miliarde de euro. Formularele, navigarea si plata se numara printre prioritațile de verificat inainte de campanie.

In pregatirea Black Friday, magazinele online investesc in oferte, promovare si capacitatea platformelor de a susține traficul. Pentru ca aceste investiții sa se transforme in comenzi, clienții trebuie sa poata parcurge intregul proces de cumparare, inclusiv atunci cand folosesc un cititor de ecran sau navigheaza exclusiv cu tastatura, atrage atenția Wawsome, furnizor de soluții si servicii de accesibilitate digitala.

Un buton inaccesibil din tastatura, un formular fara etichete clare sau un mesaj de eroare care nu este transmis cititorului de ecran pot bloca utilizatorul chiar inainte de finalizarea comenzii.

„Pentru noi, schimbarea importanta este ca accesibilitatea incepe sa fie analizata ca o componenta a performanței digitale. O companie investeste in marketing ca sa aduca utilizatorul pe site. Intrebarea urmatoare este daca acel utilizator poate finaliza singur acțiunea pentru care a venit”, declara George Onofrievici, reprezentant Wawsome.

Cifrele care arata de ce accesibilitatea conteaza pentru e-commerce

Comerțul electronic din Romania a ajuns la 12,9 miliarde de euro in 2025, in crestere cu 10% fața de anul precedent, potrivit European E-Commerce Report 2026, pe baza datelor comunicate de Asociația Romana a Magazinelor Online. Pentru 2026, raportul estimeaza o valoare de 13,5 miliarde de euro. Aceste valori includ cumparaturi online de bunuri si servicii.

Analiza Wawsome privind nevoile de accesibilitate are in vedere trei repere din statisticile publice din Romania:

Peste 974.000 de persoane cu dizabilitați.

Circa 3,9 milioane de persoane de 65 de ani si peste.

Circa 390.000 de beneficiari ai pensiei de invaliditate.

Categoriile se suprapun parțial si nu trebuie insumate. Aceste cifre descriu categorii de populație relevante pentru proiectarea serviciilor digitale, nu numarul cumparatorilor online sau al persoanelor care intampina efectiv bariere. Impactul barierelor digitale se extinde si asupra aparținatorilor persoanelor cu dizabilitați si a membrilor familiei imediate,

„Pentru noi, comerțul electronic este un punct firesc de plecare: atunci cand faci un magazin online mai accesibil, le oferi mai multor oameni posibilitatea sa cumpere si iți poți extinde baza de clienți. Acelasi lucru este valabil pentru banci, furnizorii de utilitați si, in general, pentru companiile care isi servesc clienții online”, explica George Onofrievici.

De la oferta promoționala la plata: unde se poate bloca o comanda

Barierele digitale apar adesea in momentele in care utilizatorul trebuie sa aleaga un produs, sa introduca date sau sa confirme o operațiune. O fereastra promoționala care nu poate fi inchisa din tastatura, opțiuni de produs neidentificate de cititorul de ecran sau un formular care nu explica eroarea pot intrerupe parcursul de cumparare.

„Dificultatea cea mai frecventa este lipsa unei imagini complete. Companiile gasesc uneori probleme de contrast sau imagini fara text alternativ, dar nu urmaresc intotdeauna parcursul complet al utilizatorului. Un site poate avea pagini care arata bine intr-un raport automat si, totusi, utilizatorul sa nu poata finaliza plata, sa nu primeasca un mesaj de eroare clar sau sa nu poata naviga cu tastatura”, subliniaza George Onofrievici.

Un punct tot mai important in auditurile de accesibilitate digitala il reprezinta soluțiile de plata de tip BNPL (Buy Now, Pay Later), care permit cumparatorilor sa achite produsele in rate sau la o data ulterioara. Aceste metode presupun adesea redirecționarea utilizatorului catre platforma furnizorului de servicii financiare, unde acesta trebuie sa parcurga etape suplimentare de identificare, autentificare sau aprobare a finanțarii. Daca formularele nu pot fi completate folosind exclusiv tastatura, campurile nu sunt interpretate corect de cititoarele de ecran sau mesajele de eroare nu sunt comunicate intr-un format accesibil, utilizatorii pot intampina dificultați sau pot fi impiedicați sa finalizeze tranzacția.

In perioadele cu volume mari de tranzacții, precum Black Friday, aceste bariere pot transforma o comanda aproape finalizata intr-o vanzare pierduta, chiar daca problemele de accesibilitate apar in afara platformei comerciantului. Citeşte comunicatul integral AICI