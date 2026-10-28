Comuna Bod a dezvoltat un sistem integrat de siguranță publică

Comuna Bod, aflată în apropierea Brașovului, a trecut de la o supraveghere fragmentată la un sistem centralizat și scalabil de siguranță publică, bazat pe tehnologie Axis și platforma de video management de la Milestone Systems. Proiectul susține monitorizarea traficului, conștientizarea operațională și activitatea autorităților de aplicare a legii.

Odată cu dezvoltarea zonelor rezidențiale și cu creșterea traficului, administrația locală a identificat nevoia unei imagini operaționale clare asupra rutelor de acces, spațiilor publice și zonelor cu trafic intens, precum și a unei metode mai eficiente de sprijin pentru investigațiile forțelor de ordine.

Un sistem extins în trei etape

Implementarea a fost realizată în trei etape, începând cu zonele prioritare din Colonia Bod și extinzându-se apoi în Bod Sat, parcuri, spații publice și principalele rute de trafic. Astăzi, sistemul include circa 90 de camere, care acoperă drumurile principale, intersecțiile și alte locații relevante din punct de vedere operațional.

La punctele strategice de intrare și ieșire din comună au fost instalate camere dedicate de recunoaștere a numerelor de înmatriculare. Acestea permit identificarea fiabilă a vehiculelor, inclusiv la viteze ridicate și pe distanțe mai mari, ziua și în întuneric complet.

Rolul sistemului este operațional: sprijinirea autorităților cu informații structurate și relevante în cadrul investigațiilor, atunci când este necesar.

„Siguranța locuitorilor și a vizitatorilor comunei Bod este o prioritate a administrației locale. Acest proiect ne oferă instrumente moderne, eficiente și scalabile pentru monitorizarea spațiilor publice, pentru sprijinirea autorităților în investigații și pentru o reacție mai rapidă în situațiile care necesită intervenție. Continuăm să lucrăm la extinderea sistemului, pentru ca întreaga comunitate să beneficieze de un mediu mai sigur, mai curat și mai bine gestionat”, a declarat primarul comunei Bod, Sergiu Arsene.

Imagini de calitate în condiții reale

Rețeaua este construită în jurul camerelor de rețea Axis, selectate pentru calitatea constantă a imaginii în condiții reale: trafic rapid, zone slab iluminate, contrast puternic și scene complexe, cu umbre și lumini puternice.

Camerele de exterior oferă video de înaltă definiție, cu captură fluidă a mișcării, iar tehnologiile pentru condiții de lumină redusă mențin calitatea imaginii noaptea. Aceste camere ajută la păstrarea detaliilor în scene cu faruri de vehicule sau iluminare mixtă.

În spațiile deschise au fost utilizate camere cu un unghi larg de vizualizare, care permit acoperirea unei suprafețe mai mari cu mai puține dispozitive, păstrând totodată capacitatea de detectare și clasificare a persoanelor și vehiculelor. Camerele sunt echipate cu funcții de analiză video integrate, care facilitează monitorizarea în timp real a situației din teren, precum și cu mecanisme de securitate pentru autentificarea dispozitivelor și controlul accesului. Toate camerele susțin și înregistrarea locală, astfel încât datele video să fie păstrate chiar și în situațiile în care conectivitatea la rețea poate fi temporar întreruptă.

Infrastructură de comunicații pregătită pentru extindere

În spatele sistemului video funcționează o rețea de comunicații proiectată pentru dezvoltare pe termen lung. Comuna a implementat o arhitectură hibridă, care combină legăturile radio cu o coloană vertebrală pe fibră optică în continuă extindere.

Până în prezent au fost implementați circa 14 kilometri de fibră optică, asigurând stabilitatea și lățimea de bandă necesare transmiterii video de înaltă calitate și managementului centralizat. Legăturile wireless rămân disponibile acolo unde este necesară flexibilitatea.

Toate fluxurile video și funcțiile operaționale sunt gestionate printr-o platformă centralizată bazată pe aplicația de video management de la Milestone, partener Axis. Operatorii pot accesa imaginile live, pot căuta rapid înregistrările și pot corela datele video cu rezultatele recunoașterii numerelor de înmatriculare. Citeşte comunicatul integral AICI