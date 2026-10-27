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Studiu Starcom România: 6 din 10 consumatori români au cumpărat produse inspirate de cultura asiatică.

Studiu Starcom România: 6 din 10 consumatori români au cumpărat produse inspirate de cultura asiatică.
Mediafax
27 oct. 2026, 17:26, Comunicate
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  • Food și beauty sunt cele mai accesibile și populare puncte de contact cu influențele asiatice.
  • Curiozitatea și dorința de a descoperi experiențe noi sunt principalele motoare ale interesului pentru cultura asiatică.
  • YouTube și TikTok sunt principalele canale digitale prin care consumatorii descoperă aceste influențe.
  • 45% dintre consumatori consideră că brandurile trebuie să demonstreze o înțelegere reală a culturii și comunităților cu care se asociază.

Cultura asiatică este tot mai prezentă în alegerile de consum ale românilor, de la gastronomie și entertainment până la beauty, shopping și experiențe culturale. Potrivit studiului „Asian Culture and the Romanian Consumer”, realizat de Starcom România, șase din zece consumatori au cumpărat deja produse inspirate de cultura asiatică, iar alți 30% intenționează să facă acest lucru.

Studiul analizează modul în care românii descoperă și integrează influențele culturale asiatice în comportamente concrete de consum, precum și oportunitățile pe care această tendință le creează pentru branduri.

„Cultura asiatică nu mai este relevantă doar pentru comunitățile de fani foarte implicați. Vedem un interes mult mai larg, alimentat de curiozitate, dorința de descoperire și accesul tot mai ușor la produse și experiențe. Pentru branduri, oportunitatea este reală, dar vine și cu o condiție importantă: să abordeze aceste influențe cu autenticitate și cu o înțelegere reală a culturii și comunităților cărora li se adresează”, a declarat Mirela Mirica, Media Research Specialist  

De la gastronomie și filme la K-beauty și anime 

Majoritatea consumatorilor sunt familiarizați într-o anumită măsură cu tendințele asiatice, însă gradul de implicare diferă în funcție de categorie și generație. Gastronomia și filmele beneficiază de cea mai mare notorietate, în timp ce muzica asiatică, anime, manga, produsele de beauty și evenimentele tematice atrag audiențe mai nișate.

YouTube și TikTok reprezintă principalele puncte digitale de contact. TikTok joacă un rol mai important în rândul Generației Z, în timp ce consumatorii din Generația X descoperă mai frecvent aceste influențe prin YouTube și Facebook. La nivelul întregului eșantion, gastronomia este principalul punct de intrare în universul culturii asiatice. Citeşte comunicatul integral AICI

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