Niavis.ro: Creatina, surpriza anului. Produsele pentru sport și aport proteic, cea mai mare creștere în primele 9 luni din 2026

Sarea celtică rămâne cel mai vândut produs Niavis și în 2026, însă cea mai mare schimbare din coșul clienților vine din altă direcție. Produsele pentru sport și cele cu aport proteic au înregistrat cea mai mare creștere în primele nouă luni ale anului, față de aceeași perioadă din 2025, iar creatina a devenit surpriza anului. În paralel, suplimentele pe bază de magneziu au crescut puternic, cu bisglicinatul de magneziu drept formula preferată.

Mai puțini sportivi decât media europeană, dar tot mai consecvenți

România rămâne una dintre țările cele mai sedentare din Uniunea Europeană. Potrivit celui mai recent Eurobarometru privind sportul și activitatea fizică, publicat de Comisia Europeană în septembrie 2026, procentul românilor care nu fac niciodată sport ajunge la 66%, față de 39% la nivelul Uniunii Europene. Cei care fac mișcare o fac însă tot mai des acasă: locuința este principalul loc de desfășurare pentru 50% dintre români, comparativ cu 33% în UE, iar sala de fitness este menționată de doar 10%, față de 19% la nivel european.

În același timp, segmentul activ al populației cheltuie tot mai mult pe sport. Piața sălilor de fitness a depășit în 2025, pentru prima dată, pragul de 1,1 miliarde de lei, potrivit bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor de companiile din domeniu, după o creștere de aproximativ 15 ori față de 2008.

Tabloul se regăsește și în comenzile clienților Niavis: o comunitate care face sport regulat și care își completează alimentația cu produse gândite pentru efort și recuperare.

Creatina, din sala de forță în coșul de cumpărături

Asociată până de curând aproape exclusiv cu sala de sport, creatina a intrat în comenzile clienților Niavis alături de sare, scorțișoară și ovăz. Este unul dintre cele mai studiate suplimente din nutriția sportivă, iar interesul pentru ea s-a extins de la sportivii de performanță la cei care fac mișcare regulat, de câteva ori pe săptămână. Creatina a fost produsul care a surprins cel mai mult în primele nouă luni ale anului, intrând în comenzile recurente ale clienților care până acum cumpărau preponderent alimente și superalimente.

Proteinele vegetale, categoria cu cea mai mare creștere

Produsele cu aport proteic au înregistrat cea mai mare creștere dintre toate categoriile Niavis față de primele nouă luni din 2025, pe fondul unei game tot mai diversificate. Portofoliul include amestecuri ecologice de proteine din cânepă, chia, dovleac, orez, mazăre și migdale, shake-uri proteice, pulbere de cânepă și mixul Super Sport, toate de origine vegetală. Schimbarea ține de comportament: proteina nu mai este cumpărată doar înainte sau după antrenament, ci adăugată în micul dejun, în smoothie-uri sau în rețete de casă.

Totodată, suplimentele pe bază de magneziu au crescut puternic în 2026, indiferent de formă. Vedeta categoriei este bisglicinatul de magneziu, o formulă apreciată pentru absorbția bună și toleranța digestivă. Interesul pentru magneziu se vede și dincolo de suplimente: fulgii de magneziu pentru baie (sare nigari) se află printre cele mai vândute produse Niavis.

TOP 10 cele mai vândute produse Niavis în primele 9 luni din 2026

Sare celtică (grunjoasă și fină) Fulgi de drojdie uscată inactivă Scorțișoară Ceylon pulbere ecologică Fulgi de ovăz ecologici fini, fără gluten Matcha Apă de rozmarin Oțet din cidru de mere nefiltrat ecologic Roșcove (carob) pulbere ecologică Fulgi de magneziu pentru baie Ulei esențial de portocale

Bucătărie, matcha și îngrijire: cum arată topul în 2026

Cele mai vândute produse Niavis se împart în trei zone. Prima și cea mai consistentă este bucătăria: sare celtică, fulgi de drojdie inactivă, scorțișoară Ceylon, fulgi de ovăz fără gluten, oțet din cidru de mere și pudră de roșcove. A doua este ritualul de dimineață, unde matcha ocupă două poziții din top, în variantă ceremonială și latte. Ritualul se extinde în acest an cu creatina, pulberile proteice și suplimentele cu magneziu, lansări recente care nu au avut încă timp să intre în top 10, dar care au crescut cel mai mult în primele nouă luni. A treia zonă este îngrijirea personală, reprezentată de apa de rozmarin și uleiul esențial de portocale.

Aroma sărbătorilor, din coji de citrice

Odată cu apropierea sărbătorilor, cojile de portocale și lămâie ecologice, obținute din citrice cultivate în Spania, revin în rețetele de cozonac, prăjituri și băuturi calde. Fără aditivi sau conservanți, ele completează uleiul esențial de portocale, aflat deja în topul celor mai vândute produse ale anului.

Toate produsele Niavis au certificări specifice produselor ecologice. Gama extinsă Niavis este disponibilă în magazinele partenere și pe niavis.ro.

Niavis este un brand românesc dedicat unui stil de viață sănătos, dezvoltat de BIO NIAVIS TRADE, companie din Brașov certificată ecologic (RO-ECO-008). Compania produce, importă și distribuie produse naturale: alimente și superalimente ecologice, pudre și pulberi, suplimente alimentare, ceaiuri bio, uleiuri presate la rece și esențiale, ape florale și cosmetice naturale. Gama proprie Niavis este produsă în unitatea de producție a companiei, iar portofoliul este completat de branduri internaționale distribuite în România, precum Solgar și Wedderspoon. Produsele sunt disponibile online, în farmaciile și magazinele partenere din toată țara, printre care Vegis, Farmacia Tei, Bebe Tei, Dr. Max, Help Net, Spring Farma, eMAG și Freshful.