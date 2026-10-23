Mese delicioase, fără efort, cu noile multicookere Gorenje

Micul dejun pregătit fără grabă și cine savuroase după zile aglomerate: noile multicookere Gorenje MC2SBK și GMC6SBK transformă gătitul într-o experiență mai simplă, flexibilă și adaptată ritmului de viață modern.

Într-o perioadă în care timpul petrecut acasă devine tot mai prețios, iar mesele pregătite în propria bucătărie sunt o ocazie de a ne bucura de gusturile preferate și de momentele petrecute împreună, Gorenje propune două soluții practice pentru gătitul de zi cu zi. Noile multicookere Gorenje MC2SBK și GMC6SBK reunesc mai multe funcții de preparare într-un singur aparat, oferind libertatea de a experimenta cu rețete variate.

Cu un design modern, comenzi digitale intuitive și programe automate, cele două modele sunt concepute pentru a simplifica activitățile din bucătărie și pentru a face loc lucrurilor care contează: o cină liniștită, un mic dejun savurat în tihnă sau mai mult timp alături de cei dragi.

Un singur aparat, posibilități culinare nelimitate

Fie că este vorba despre o masă rapidă i sau despre pregătirea mai multor porții pentru întreaga săptămână, multicookerele Gorenje oferă flexibilitate în alegerea preparatelor și a modului de gătire.

Gorenje MC2SBK, cu o capacitate de 2 litri și cinci programe presetate, este o alegere practică pentru persoanele care locuiesc singure, pentru cupluri sau pentru bucătăriile în care fiecare centimetru contează. Dimensiunile compacte îl fac ușor de integrat pe blatul de lucru, iar funcțiile sale permit pregătirea unor preparate variate, precum orez, legume, supe sau alte mese simple și gustoase.

Pentru familiile numeroase, pregătirea meselor în avans sau pentru cei cărora le place să gătească pentru prieteni, Gorenje GMC6SBK oferă o capacitate generoasă de 6 litri și opt programe presetate. Modelul permite inclusiv gătirea sub presiune, o funcție utilă pentru preparatele care necesită în mod obișnuit mai mult timp, precum tocănițele sau mâncărurile pe bază de carne și leguminoase. În plus, accesoriul dedicat gătitului la abur oferă o alternativă practică pentru prepararea legumelor, peștelui și a altor ingrediente.

Cele două multicookere devin ajutoarele de încredere în bucătărie, adaptându-se diferitelor preferințe culinare și stiluri de viață.

Mese pregătite după programul tău

Una dintre cele mai utile funcții ale noilor multicookere Gorenje este pornirea întârziată, programabilă cu până la 24 de ore în avans. Aceasta permite planificarea preparării mesei în funcție de programul zilnic al utilizatorului, astfel încât gătitul să se integreze mai ușor în rutina de acasă.

În diminețile aglomerate, în zilele pline de întâlniri sau atunci când pregătești meniul pentru întreaga familie, posibilitatea de a seta din timp momentul începerii gătirii aduce un plus de confort și flexibilitate.

Ambele modele sunt prevăzute și cu funcția Keep Warm, care menține preparatele calde după gătire. Este un avantaj în special pentru familiile în care fiecare ajunge acasă la altă oră sau pentru serile în care cina se prelungește în jurul mesei, alături de cei dragi.

Controlul digital permite selectarea programelor și personalizarea timpului de preparare, iar semnalul sonor de la finalul ciclului anunță momentul în care mâncarea este gata. Funcția de oprire automată completează experiența de utilizare, contribuind la o gestionare mai simplă a procesului de gătire.

Inspirație pentru fiecare zi

O supă aromată într-o zi răcoroasă, un bol de orez cu legume pentru prânzul de la birou sau o tocăniță pregătită pentru întreaga familie: multicookerele Gorenje sunt concepute pentru a susține o varietate de obiceiuri alimentare și preferințe culinare.

Pentru cei care își organizează mesele în avans, modelul GMC6SBK, cu o capacitate de 6 litri, permite prepararea unor cantități mai mari de mâncare într-un singur ciclu. Gătirea sub presiune poate reduce timpul necesar anumitor rețete, în timp ce prepararea la abur oferă posibilitatea de a include mai ușor legumele și peștele în meniul zilnic.

Modelul MC2SBK răspunde nevoilor celor care preferă porții mai mici și preparate simple, fiind potrivit pentru o bucătărie urbană, în care eficiența spațiului și ușurința utilizării sunt la fel de importante ca rezultatul final.

Mai puțin timp dedicat curățeniei, mai mult timp pentru momentele de acasă

Experiența din bucătărie continuă și după ce masa este gata, iar Gorenje a acordat atenție și detaliilor care simplifică întreținerea aparatelor. Ambele multicookere sunt concepute pentru o curățare facilă și includ un colector de condens, care ajută la gestionarea umezelii rezultate în timpul utilizării.

Cu finisaje metalice, accente negre și panouri de control digitale, cele două modele se integrează natural în bucătăriile contemporane, completând spațiul printr-un design funcțional și discret.

Prin lansarea multicookerelor MC2SBK și GMC6SBK, Gorenje continuă să dezvolte soluții care simplifică activitățile cotidiene și transformă bucătăria într-un spațiu al creativității și al momentelor petrecute împreună. Pentru că, uneori, secretul unei mese reușite stă și în libertatea de a te bucura de timpul câștigat.