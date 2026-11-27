Aspirare și spălarea podelelor într-un singur pas, ajustare automată a puterii de aspirare și golire automată a recipientului de praf. Noua gamă Gorenje NEO aduce noi tehnologii inteligente în rutina de îngrijire a locuinței.

București, noiembrie 2026 – Curățenia face parte din viața de zi cu zi, dar timpul petrecut cu treburile casnice poate fi redus cu ajutorul tehnologiei potrivite. Pornind de la această idee, Gorenje lansează NEO, o nouă generație de aspiratoare verticale fără fir, concepute pentru a face întreținerea locuinței mai rapidă, mai eficientă și mai confortabilă. Cu șase modele adaptate diferitelor nevoi, precum locuințe cu animale de companie sau familii cu un program aglomerat, noua gamă îmbină puterea de aspirare cu funcții inteligente și un design practic.

Dezvoltată în spiritul filosofiei Life Simplified, gama Gorenje NEO pune accent pe soluții care simplifică activitățile cotidiene, fără compromisuri în ceea ce privește performanța. Unul dintre modelele de referință ale gamei, Gorenje NEO Expert (SVC296749NEBL), a obținut calificativul „SEHR GUT” (Foarte bine), cu un scor de 94,9%, din partea publicației independente germane ETM TESTMAGAZIN, o recunoaștere a performanței, ușurinței în utilizare și tehnologiilor integrate.

Mai puțin timp dedicat curățeniei, mai mult timp pentru lucrurile care contează

Fie că este vorba despre firimiturile rămase după micul dejun, praful care se acumulează sub mobilier sau părul lăsat de animalele de companie, curățenia presupune adesea intervenții rapide, dar frecvente. Noua gamă Gorenje NEO este concepută tocmai pentru aceste situații, oferind flexibilitatea aspiratoarelor fără fir și tehnologii care reduc efortul necesar întreținerii locuinței.

Modelele selectate din gamă oferă o putere de aspirare de până la 190 AW, o autonomie de până la 120 de minute, și permit curățarea mai multor încăperi fără întreruperi frecvente pentru reîncărcare. Motoarele InverterPower asigură o aspirare puternică, fiind proiectate pentru eficiență energetică și durabilitate.

În plus, tehnologia Intelligent Dust Sensor detectează nivelul de praf și ajustează automat puterea de aspirare în funcție de condițiile suprafeței curățate. Astfel, aspiratorul adaptează funcționarea la nevoile reale, fără ca utilizatorul să fie nevoit să modifice constant setările.

Pentru o experiență cât mai intuitivă, modelele echipate cu afișaje LED inteligente oferă informații în timp real despre nivelul bateriei, modurile de funcționare, cantitatea de praf detectată și eventualele operațiuni de întreținere necesare.

Soluții inteligente pentru locuințele în care viața nu stă pe loc

În casele în care animalele de companie fac parte din familie, părul acumulat pe podele și covoare poate transforma aspirarea într-o activitate repetitivă. Pentru a simplifica această sarcină, gama Gorenje NEO integrează tehnologia anti-încurcare a periei, care împiedică acumularea firelor de păr în jurul acesteia și reduce nevoia de curățare manuală.

Totodată, sistemul de filtrare multiciclonică, împreună cu filtrarea HEPA13, contribuie la captarea particulelor fine de praf și a alergenilor, menținând un flux de aer eficient în timpul aspirării.

Detaliile practice completează experiența de utilizare: iluminarea LED a periei ajută la identificarea prafului din zonele mai puțin vizibile, precum spațiile de sub canapele sau mobilier, în timp ce bateriile detașabile, disponibile pe modelele echipate cu această funcție, oferă flexibilitate suplimentară în utilizare și înlocuire.

De la aspirare la spălarea podelelor, cu mai puțin efort

Unul dintre modelele care se remarcă în noul portofoliu este Gorenje NEO Expert, echipat cu o stație de încărcare cu golire automată a recipientului de praf. Această funcție reduce contactul direct cu praful și elimină necesitatea golirii manuale a recipientului după fiecare utilizare, simplificând una dintre cele mai puțin plăcute etape ale curățeniei.

Pentru cei care își doresc să reducă numărul activităților casnice, Gorenje NEO Clean oferă o soluție 2-în-1, combinând aspirarea și spălarea podelelor într-o singură etapă. Funcționalitatea wet & dry permite îndepărtarea murdăriei și curățarea umedă a suprafețelor într-un singur proces, economisind timp și efort.

Împreună, cele șase modele ale gamei Gorenje NEO răspund unor stiluri de viață și nevoi diferite, de la curățenia rapidă de zi cu zi până la întreținerea completă a locuinței.

Tehnologie care se adaptează ritmului vieții de zi cu zi

Prin lansarea gamei NEO, Gorenje continuă să dezvolte electrocasnice care răspund nevoilor reale ale consumatorilor, punând accent pe confort, funcționalitate și utilizare intuitivă.

Într-un context în care timpul liber devine tot mai prețios, tehnologiile care automatizează sarcinile repetitive pot face o diferență importantă în organizarea vieții de acasă. Iar noua generație de aspiratoare Gorenje NEO demonstrează că o locuință curată nu trebuie să însemne neapărat mai mult timp dedicat curățeniei, ci soluții mai inteligente pentru activitățile de zi cu zi.