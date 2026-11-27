La 36 de ani de la lansarea brandului în Danemarca, Jack & Jones a deschis joi, 26 noiembrie, la ora 10:00, primul său magazin cu colecții de sezon într-un mall din București, la etajul 1 al ParkLake Shopping Center. Pe 200 de metri pătrați, noul spațiu reunește colecțiile masculine ale mărcii: denim, piese casual, ținute urbane și smart-casual, încălțăminte și accesorii.

Denimul, categoria pe care Jack & Jones și-a construit brandul încă din 1990, ocupă un loc central în oferta noului magazin, alături de colecțiile casual și smart-casual pentru bărbați. Brandul propune o modă care nu urmărește tendințele efemere, ci creează piese de calitate pentru fiecare zi: linii curate, croieli gândite, materiale confortabile și denim atemporal.

„Deschiderea din ParkLake este un pas important pentru dezvoltarea Jack & Jones în România. Ne-am dorit ca publicul din București să poată descoperi colecțiile de sezon ale brandului într-un magazin dedicat. Am început să comunicăm deschiderea încă din octombrie, prin colaborarea cu artistul Jones, iar acum avem ocazia să îi întâlnim direct pe clienții noștri.”

— Andreea-Mariana Sauciuc, Area Manager, BESTSELLER România

Cu o seară înainte, pe 25 noiembrie, magazinul a găzduit un eveniment privat de lansare, la care au participat peste 50 de invitați: parteneri, creatori de conținut, reprezentanți ai presei și ai ParkLake. Atmosfera a fost completată de un set live de DJ și de o stație foto, unde invitații și-au făcut fotografii în ipostaze street art sau alături de bulldog, după ce au descoperit colecția din magazin.

Sub conceptul „Follow the Bulldog”, deschiderea continuă până pe 30 noiembrie. Fiecare client poate învârti roata cadourilor, în limita stocului disponibil, iar primii 50 de clienți cu un bon de peste 500 de lei primesc o mascotă bulldog. Reducerea de 30% se aplică la cumpărarea a minimum două articole este valabilă în aceeași perioadă. Sâmbătă, 28 noiembrie, programul include un nou set live de DJ.

„Ne bucurăm că brandul Jack & Jones a ales centrul comercial ParkLake pentru primul său magazin cu colecții de sezon dintr-un mall din București. Deschiderea a fost precedată de un mural spectaculos, realizat pe fațada magazinului. Îi invităm pe vizitatori să descopere noul spațiu și cele mai recente colecții ale brandului.” – Cătălin Cucian, Center Manager ParkLake

Prezența în România

Magazinul din ParkLake se alătură prezenței Jack & Jones în România: magazinele din Promenada Sibiu și Shopping City Timișoara, unitățile de tip outlet din Fashion House Militari și Fashion House Pallady și magazinul online. Programul este zilnic, între 10:00 și 22:00. Colecțiile pot fi cumpărate și online, pe jackjones.com/ro-ro. Grupul BESTSELLER vizează extinderea rețelei de magazine fizice în principalele orașe din țară.

Despre Jack & Jones

Fondat în Danemarca în 1990, cu o puternică tradiție în denim, Jack & Jones face parte din grupul BESTSELLER și a devenit una dintre cele mai importante mărci de modă masculină din Europa. Astăzi, brandul operează peste 1.000 de magazine în 38 de țări și este disponibil și prin mii de parteneri wholesale din întreaga lume.

Despre BESTSELLER

BESTSELLER este o companie internațională de modă aflată în proprietate familială, fondată în 1975 de Merete Bech Povlsen și Troels Holch Povlsen. Este condusă de a doua generație a familiei, Anders Holch Povlsen fiind CEO, iar grupul este unul dintre cele mai mari și mai cunoscute grupuri de modă din Europa.

Despre ParkLake Shopping Center

ParkLake Shopping Center este un proiect unic, care îmbină într-un mod armonios natura și shopping-ul. Designul modern combină elemente inspirate de cei trei piloni, Parc – Natură – Familie, și oferă oportunități excelente de petrecere a timpului liber în cadrul spațiilor de relaxare, de joacă, precum și locuri în care se poate practica sport sau se poate petrece ziua lucrând.

Proiectat după cele mai înalte standarde internaționale, înconjurat de natură și situat în apropierea parcului Titan, ParkLake oferă cea mai bună selecție de branduri disponibile pe piață și servicii de înaltă calitate într-un mediu eco-friendly și o atmosferă încântătoare.