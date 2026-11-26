Kingston Technology Europe Co LLP, companie afiliată Kingston Technology Company, Inc., lider mondial în domeniul produselor de memorie și al soluțiilor tehnologice, subliniază importanța tot mai mare a soluțiilor fiabile, durabile și cu un ciclu lung de viață pentru aplicații industriale și sisteme integrate. În România, transformarea digitală accelerează atât în infrastructura orașelor inteligente și a dispozitivelor conectate, cât și în industrie, transporturi și energie.

Pe măsură ce tehnologiile devin mai complexe și prelucrează volume tot mai mari de date, cresc și cerințele privind stocarea integrată. În numeroase domenii, aplicațiile au nevoie de soluții de stocare fiabile, care să ofere performanțe constante, capacitate suficientă și rezistență la scrieri repetate, adesea în condiții dificile de funcționare continuă.

„Transformarea digitală aduce noi cerințe pentru soluțiile de stocare industriale și integrate din România, pe măsură ce companiile se bazează tot mai mult pe tehnologii conectate, sisteme inteligente și procesarea datelor în timp real”, a declarat Raul Dragomir, Business Development Manager pentru România și Bulgaria în cadrul Kingston Technology. „Stocarea este o componentă esențială a acestor sisteme, iar alegerea soluției potrivite presupune mult mai mult decât evaluarea capacității sau a performanței. Pentru a asigura performanțe constante și fiabilitate în timp, organizațiile trebuie să țină cont de sarcina de lucru, de mediul de funcționare și de durata de viață estimată a întregului sistem.”

Cerințele de stocare pot varia considerabil în funcție de aplicație. Sistemele inteligente de supraveghere, liniile de producție industrială și sistemele inteligente de gestionare a traficului pot înregistra, analiza și prelucra date în permanență, ceea ce presupune operațiuni intensive de scriere.

În cazul dispozitivelor care funcționează non-stop sau sunt instalate în zone izolate, greu accesibile, rezistența la scriere și fiabilitatea soluției de stocare pot influența direct disponibilitatea sistemului și necesarul de mentenanță. Temperaturile de funcționare, expunerea la praf și vibrații, disponibilitatea pe termen lung a produselor și integritatea datelor sunt, de asemenea, factori de care trebuie ținut cont pentru a asigura fiabilitatea sistemului, a reduce costurile de întreținere și înlocuire și a menține performanțele pe termen lung.

Kingston oferă o gamă specializată de memorii industriale, SSD-uri industriale și componente pentru sisteme integrate, destinată proiectanților de sisteme, producătorilor de dispozitive, producătorilor de echipamente originale (OEM) și integratorilor. Pentru aceste produse, Kingston controlează lista de materiale și componente (BOM), asigură consecvența versiunilor de firmware și notifică partenerii cu privire la modificările produselor (PCN). Compania gestionează, de asemenea, ciclul de viață al produselor și oferă asistență tehnică la nivel global. Aceste servicii îi ajută pe parteneri să mențină stabilă configurația componentelor, să simplifice integrarea lor în sisteme și să asigure continuitatea aprovizionării.

Soluțiile Kingston pentru aplicații industriale și sisteme integrate acoperă o gamă largă de utilizări. Acestea oferă performanța, fiabilitatea și durabilitatea necesare în condiții solicitante, alături de asistență pe parcursul ciclului de viață al produselor.

Pe măsură ce transformarea digitală avansează în țara noastră, Kingston estimează că selectarea soluțiilor de stocare și verificarea compatibilității lor cu cerințele fiecărei aplicații vor conta tot mai mult pentru organizațiile care investesc în tehnologii conectate și în sisteme care prelucrează volume mari de date.

Pentru mai multe informații, accesați kingston.com.

Despre Kingston Technology Europe Co LLP

Kingston Technology Europe Co LLP și Kingston Technology Company, Inc. fac parte din același grup de companii („Kingston”). Kingston este cel mai mare producător independent de produse de memorie din lume. De la aplicații care prelucrează volume mari de date până la dispozitive IoT, laptopuri, PC-uri și dispozitive purtabile, Kingston Technology oferă produse, servicii și asistență de înaltă calitate. Ne bucurăm de încrederea unor producători de PC-uri de prim rang și a unor furnizori globali de servicii cloud și prețuim parteneriatele de lungă durată care ne ajută să evoluăm și să inovăm. Acordăm prioritate calității și relației cu clienții pentru ca fiecare soluție să respecte cele mai înalte standarde. În fiecare etapă, ne ascultăm clienții și partenerii, învățăm din experiența lor și colaborăm cu ei pentru a oferi soluții cu impact pe termen lung. Pentru mai multe informații despre Kingston Technology și viziunea noastră „Built on Commitment”, accesați Kingston.com.