Arahidele nesărate, prăjite cu pielița roșie pe ele, pot îmbunătăți memoria verbală la persoanele trecute de 60 de ani. Asta sugerează un studiu al Universității din Maastricht, prezentat de revista americană Woman’s World.

Cercetătorii au urmărit 31 de adulți sănătoși, cu vârste între 60 și 75 de ani. Aceștia au mâncat 60 de grame de arahide pe zi, timp de 16 săptămâni.

Ce au descoperit cercetătorii

După această perioadă, fluxul de sânge spre creier a crescut cu 3,6%. Creșterea a fost mai vizibilă în lobii frontali și temporali, zone importante pentru gândire și limbaj. Rezultatele la testele de memorie verbală au fost cu 5,8% mai bune.

Participanții și-au amintit mai ușor cuvinte, liste și nume. Studiul a înregistrat și o ușoară scădere a tensiunii arteriale. Alte funcții, precum viteza de reacție, nu s-au îmbunătățit semnificativ.

O analiză publicată în octombrie 2026, pe aceiași participanți, a arătat că arahidele ar îmbunătăți și modul în care zonele creierului legate de memorie răspund la insulină.

De ce funcționează

Arahidele sunt bogate în L-arginină, un aminoacid din care organismul produce oxid nitric. Acesta ajută vasele de sânge să se relaxeze, iar oxigenul și nutrienții ajung mai ușor la creier. Pielița roșie contează și ea, motiv pentru care studiul a folosit arahide cu pielița pe ele.

Cercetătorii au folosit arahide nesărate, prăjite, cu pielița. Variantele albite, cu miere sau sărate nu au fost testate.

Efectele au apărut după 16 săptămâni de consum zilnic.