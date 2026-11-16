Par cartofi prăjiți, dar sunt plini de fibre, vitamina A și potasiu

Arată ca niște cartofi prăjiți, sunt aurii și crocanți, dar se fac la cuptor sau în friteuza cu aer, cu foarte puțin ulei. Feliile de cartofi dulci sunt o garnitură bună pentru cei care vor să mănânce gustos fără să renunțe la o alimentație echilibrată.

Cartoful dulce nu este o variantă a cartofului obișnuit, ci aparține altei familii de plante. La 100 de grame, crud, are în jur de 80–90 de calorii, mai ales carbohidrați complecși și o cantitate importantă de fibre. Soiurile portocalii sunt bogate în beta-caroten, din care organismul produce vitamina A, și conțin vitamina C, potasiu și mangan.

De ce te ține sătul mai mult

Față de cartofii obișnuiți, feliile de cartofi dulci au mai multe fibre, care ajută la senzația de sațietate și încetinesc absorbția zaharurilor. Carbohidrații complecși eliberează energia treptat, iar dacă sunt gătiți blând și combinați cu proteine și grăsimi bune, pot avea un indice glicemic moderat. Făcute cu puțin ulei, au mai puține grăsimi decât cartofii prăjiți clasici, iar gustul dulce-sărat face să nu mai fie nevoie de sosuri bogate în calorii.

Specialiștii subliniază însă că niciun aliment nu „protejează” singur de boli. Contează ca astfel de garnituri să înlocuiască regulat prăjelile tradiționale, într-o alimentație echilibrată.

Cum le faci crocante

Cartofii se spală bine și se lasă cu coaja, dacă e întreagă, apoi se usucă și se taie felii regulate, nu prea subțiri. Pentru 800 de grame sunt suficiente 3–4 linguri de ulei de măsline extravirgin, chiar mai puțin în friteuza cu aer. Gustul vine din boia dulce sau afumată, usturoi, piper sau ardei iute, iar ierburile, precum rozmarinul sau cimbrul, se pun spre final. Puțină făină sau amidon de porumb ajută la o crustă mai crocantă.

În cuptor, feliile se întind într-un singur strat pe hârtie de copt și se coc la 200 de grade Celsius, 25–30 de minute, întoarse la jumătate. În friteuza cu aer, se gătesc la 180 de grade, 20–25 de minute, cu coșul scuturat la jumătate. Rezultatul e de obicei mai crocant.

La ce să fii atent

Feliile de cartofi dulci țin locul pâinii, orezului sau pastelor la o masă, așa că merg cu pui, pește, ouă sau leguminoase și multe legume. Cartofii cruzi se păstrează la loc răcoros, uscat și întunecat, nu în frigider.

Cei gătiți rezistă una-două zile în frigider și se reîncălzesc câteva minute în cuptor ca să redevină crocanți. Persoanele cu diabet trebuie să stabilească porția împreună cu medicul, pentru că și cartoful dulce conține carbohidrați.