„Cartofii pitici”: de ce scot fermierii din pământ cartofi tot mai mici și ce înseamnă asta pentru Europa

Fermierul Tim Rooke ia un cartof mare dintr-o grămadă de 700 de tone și, în cealaltă mână, pune doi mult mai mici. „Am pierdut probabil două tone la fiecare cincizeci, cartofi care au căzut pur și simplu prin site pentru că sunt mult prea mici”, a spus el pentru BBC, la ferma sa de lângă Helmsley, în North Yorkshire.

Recoltă scoasă mai devreme

Seceta prelungită din această vară a început să-i usuce plantele, așa că Rooke a fost nevoit să recolteze mai devreme, înainte ca tuberculii să ajungă la mărimea cerută de clienți. Cartofii lui merg la fabricile de chipsuri. Majoritatea soiurilor are nevoie de circa 200 de litri de apă pe metru pătrat, din ploaie sau irigații, iar anul acesta a fost doar aproximativ 35. În plus, cartofii nu mai cresc peste 28°C, iar în zonă au fost, după estimarea fermierului, în jur de 40 de zile peste acest prag.

„Ne apropiem de momentul în care spunem: ajunge”, avertizează Rooke. E a treia recoltă proastă din ultimii cinci ani, iar culturile de cartofi sunt foarte scumpe.

Lângă Selby, fermierul Richard Bramley estimează o producție cu 20–25% mai mică și cere guvernului împrumuturi fără dobândă pentru investiții. După două, poate trei ani foarte răi, rezistența agricultorilor începe să cedeze, spune el.

Mai puțini cartofi mari pe rafturi

Scott Walker, directorul asociației GB Potatoes, a avertizat că pe piață se vor găsi anul acesta mai puțini cartofi mari, iar diferența se va vedea mai ales la cartofii de copt. Prețurile en-gros ale cartofilor crescuseră deja cu peste 40% în august.

Guvernul condus de premierul Andy Burnham a anunțat în august un pachet de 65 de milioane de lire pentru fermierii loviți de secetă, inclusiv sprijin pentru construirea de rezervoare de apă. Rooke cere o legislație mai permisivă pentru bazinele care strâng apa de ploaie din timpul iernii, pentru a fi folosită vara.

Și restul Europei are o recoltă slabă

Problema nu e doar britanică.

În Belgia, Germania, Franța și Țările de Jos, recolta de cartofi ar urma să scadă anul acesta cu peste 25%, la aproximativ 20,7 milioane de tone, potrivit estimării din septembrie a grupului cultivatorilor de cartofi din nord-vestul Europei (NEPG). Cauzele sunt suprafețele mai mici și căldura din iulie și august, iar tuberculii vor fi și acolo mai mici decât de obicei.