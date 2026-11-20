Actorul, aflat în centrul atenției datorită noului său rol de James Bond, a vorbit despre asta într-un interviu acordat revistei Evening Standard Magazine.

„Am încercat practic toate dietele la modă pe care ți le poți imagina. Odată am mâncat doar cartofi timp de două săptămâni, ca detox. Doar cartofi fierți și sare roz din Himalaya. Se pare că este o cură de detoxifiere… cu siguranță slăbești”, a povestit el.

Pattinson a povestit că a încercat și dieta ketogenică, atras inițial de o interpretare destul de personală a modului în care funcționează.

„Credeam că este o dietă în care poți mânca platouri cu mezeluri și brânzeturi tot timpul”, a explicat el.

Surpriza a venit când a descoperit că berea nu era permisă

„Nu înțelesesem că nu se poate bea bere, pentru că anulează complet scopul”.

O parte esențială a mărturisirilor lui Pattinson se referă însă la un subiect mai serios decât aventurile sale culinare. Actorul a vorbit despre presiunea estetică cu care se confruntă și bărbații, mai ales într-un mediu precum Hollywood, unde fizicul actorilor este adesea supus unei atenții constante. Riscul este ca dorința de a avea un corp din ce în ce mai bine definit să se transforme într-un comportament greu de controlat.

„Este foarte ușor să cazi în această capcană: chiar și simplul fapt de a-ți număra caloriile poate deveni extrem de captivant. Și nu-ți dai seama cât de insidios este până când nu este prea târziu”, a declarat el.

Adevăratul secret? Constanta, nu dietele fulger

Pattinson a glumit spunând că a încercat practic totul, „cu excepția constanței”. Și tocmai aici este esența. Dietele monotone și reducerile drastice pot face ca greutatea să scadă rapid pe cântar. Nu garantează însă un rezultat durabil și pot expune la carențe nutriționale. Organismul are nevoie de o alimentație variată, capabilă să furnizeze proteine, carbohidrați, grăsimi, vitamine și minerale în proporții adecvate.

Chiar șirecomandările serviciului de sănătate britanic NHS subliniază importanța unei diete echilibrate, compusă din alimente aparținând diferitelor grupe nutriționale. Așadar, mai degrabă decât să urmărești încă o metodă miraculoasă, soluția rămâne aceea de a-ți forma obiceiuri sustenabile pe termen lung.