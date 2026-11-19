„Dragă Robert, bine ai venit în lumea lui Bond. Vei fi magnific. Am amintiri frumoase din perioada în care am lucrat împreună la «Remember Me». A fost o bucurie să urmăresc cum ai construit o carieră remarcabilă și cum ai evoluat de la un succes la altul. Bucură-te de această experiență. Grá mor (Cu multă dragoste), Pierce”, a scris joi Pierce Brosnan pe contul oficial de Instagram.

Brosnan face referire la colaborarea celor doi din filmul „Remember Me”, lansat în 2010, în care Pattinson a interpretat rolul fiului său.

Pierce Brosnan a fost al cincilea actor care a interpretat oficial personajul James Bond și primul irlandez distribuit în acest rol. El a fost anunțat drept noul 007 în iunie 1994, după retragerea lui Timothy Dalton din franciză.

Brosnan fusese luat în calcul pentru acest rol încă din 1986, însă contractul pe care îl avea pentru serialul de televiziune „Remington Steele” l-a împiedicat atunci să accepte oferta. Rolul i-a revenit în cele din urmă lui Timothy Dalton, iar Brosnan a ajuns să îl interpreteze pe agentul britanic aproape un deceniu mai târziu.

Brosnan l-a interpretat pe James Bond în patru filme

Debutul său în franciză a avut loc în „GoldenEye” (1995), film care a readus seria pe marile ecrane după o pauză de șase ani, cauzată de probleme juridice și de producție. Lansarea a revitalizat interesul publicului pentru aventurile agentului 007.

Brosnan a mai jucat în „Tomorrow Never Dies” (1997), „The World Is Not Enough” (1999) și „Die Another Day” (2002), acesta din urmă fiind ultimul său film în rolul lui James Bond. Pe parcursul anilor 1990, el a fost singurul actor care a interpretat personajul în producțiile cinematografice ale francizei.

La rândul său, George Lazenby, care l-a interpretat pe Bond în „On Her Majesty’s Secret Service” (1969), i-a transmis felicitări lui Pattinson. Lazenby a descris rolul drept ca intrarea într-un „club exclusivist” și l-a sfătuit pe noul actor să se bucure de experiență.

Robert Pattinson a fost anunțat oficial în rolul lui James Bond luni, de către Amazon MGM Studios, care a confirmat distribuirea actorului britanic în rolul agentului 007, în cadrul următorului film al francizei.