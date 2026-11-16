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Robert Pattinson este noul James Bond. Actorul britanic va prelua rolul celebrului agent 007

Actorul britanic Robert Pattinson, în vârstă de 40 de ani, a fost ales să interpreteze rolul lui James Bond în următorul film al francizei.
Robert Pattinson este noul James Bond. Actorul britanic va prelua rolul celebrului agent 007
Robert Pattinson în rolul lui James Bond. Sursa foto: Instagram/007
Iulian Moşneagu
16 nov. 2026, 17:31, Cultură-Media
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Robert Pattinson devine astfel al șaptelea actor care îl interpretează pe James Bond în seria oficială de filme. El îl înlocuiește pe Daniel Craig, care a jucat rolul celebrului agent secret britanic în cinci filme, între 2006 și 2021. Anunțul a fost făcut luni de Amazon MGM Studios, potrivit BBC.

Anunțul a fost făcut printr-un videoclip publicat pe conturile oficiale ale francizei. În imagini, Pattinson apare îmbrăcat într-un smoching, cu o armă în mână. Clipul se încheie cu mesajul „James Bond se va întoarce”.

De asemenea, a fost publicată și prima imagine oficială cu actorul în rolul agentului 007.

Robert Pattinson: Este onoarea vieții mele

Pattinson a spus că interpretarea lui James Bond reprezintă împlinirea unui vis.

„James Bond este unul dintre cele mai legendare personaje din cinematografie, iar faptul că mi-a fost încredințat rolul agentului 007 reprezintă onoarea vieții mele”, a declarat actorul.

„A spune că acest rol reprezintă împlinirea unui vis ar fi prea puțin”, a adăugat el.

Următorul film James Bond va fi regizat de Denis Villeneuve, cunoscut pentru filmele „Dune”, „Arrival” și „Blade Runner 2049”.

Villeneuve a declarat că Pattinson are „sufletul atemporal al agentului 007” și că va aduce „un spirit cu totul nou” personajului.

Cine este Robert Pattinson

Robert Pattinson s-a născut pe 13 mai 1986, la Londra. A devenit cunoscut după apariția în filmul „Harry Potter and the Goblet of Fire” (2005), în care l-a interpretat pe Cedric Diggory.

Actorul a devenit celebru la nivel internațional datorită rolului Edward Cullen din seria „Twilight”.

Ulterior, a jucat în filme precum „Good Time” (2017), „The Lighthouse” (2019) și „Tenet” (2020). În 2022, a preluat rolul lui Batman în filmul „The Batman”, iar în 2025 a apărut în producția SF „Mickey 17”.

În 2026, Pattinson a jucat și în „The Odyssey”, regizat de Christopher Nolan. Actorul face parte și din distribuția filmului „Dune: Part Three”, regizat de Denis Villeneuve, care urmează să fie lansat în cinematografe pe 18 decembrie 2026.

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