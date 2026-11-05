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Robert Pattinson va primi cea de-a 40-a ediție a premiului „American Cinematheque”. Distincția, oferită pentru cariera sa de două decenii

Actorul Robert Pattinson va primi cea de-a 40-a ediție a premiului „American Cinematheque”, drept recunoaștere pentru cariera sa de două decenii. Pattinson se alătură unui grup distins de laureați, printre care se numără Michael B. Jordan, Eddie Murphy și Martin Scorsese.
Robert Pattinson va primi cea de-a 40-a ediție a premiului „American Cinematheque”. Distincția, oferită pentru cariera sa de două decenii
Ioana Târziu
05 nov. 2026, 22:58, Știrile zilei
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„Rob și-a construit o carieră extraordinară, definită de dăruirea sa neclintită față de meseria sa, de alegerile creative neînfricate și de versatilitatea remarcabilă ca actor”, a declarat Rick Nicita, președintele consiliului de administrație al American Cinematheque.

Acesta a anunțat și selecția lui Pattinson pentru a primi râvnitul premiu, potrivit Variety.

Robert Pattinson „a sfidat în permanență așteptările”

„De la colaborările sale cu unii dintre cei mai vizionari cineaști ai cinematografiei până la capacitatea sa de a captiva publicul în blockbustere majore ale studiourilor, Rob a sfidat în permanență așteptările și a demonstrat puterea unei povești de calitate”, a adăugat Nicita.

Numai în acest an, Pattinson a jucat alături de Zendaya în romanul de dragoste întunecat „The Drama”; a interpretat personajul negativ Atinuous în filmul epic „The Odyssey” al lui Christopher Nolan și l-a interpretat pe jurnalistul Chris Hansen din „To Catch a Predator” în „Primetime”.

Filmografia actorului variază de la rolurile sale importante din francizele „Twilight” și „Harry Potter” și până la filme mai eclectice, precum „Faroul” al lui Robert Eggers; „Good Time”, cu Josh și Benny Safdie; „Mickey 17” al lui Bong Joon Ho; „Die, My Love” cu Jennifer Lawrence; și „Tenet” al lui Nolan.

„Alegerea perfectă pentru acest premiu”

„Rob este alegerea perfectă pentru a primi acest premiu și a se alătura listei noastre stimate de artiști care nu numai că iubesc cinematografia, dar continuă să aibă un impact profund asupra industriei noastre”, a continuat Nicita. „Suntem încântați că programul său de filmări ne-a oferit oportunitatea de a-i recunoaște contribuțiile excepționale la film și așteptăm cu nerăbdare să-i sărbătorim realizările continue”.

Pattinson se alătură unui grup distins de laureați, printre care se numără Michael B. Jordan (laureat de anul trecut și eventual câștigător al premiului Oscar pentru cel mai bun actor), Eddie Murphy, Steven Spielberg, Martin Scorsese, Jodie Foster, Denzel Washington (co-starul lui Pattinson în viitorul film „The Take”), Nicole Kidman și George Clooney, printre alții.

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