Serghei Aksionov, guvernatorul Crimeei numit de Moscova, a anunțat pe Telegram că serviciile de urgență au fost trimise la pod, iar specialiștii verifică amploarea distrugerilor, transmite CNN. „În urma unui nou atac asupra Podului Crimeei, circulația a fost suspendată temporar. Toate serviciile de urgență competente se află la fața locului. Evaluarea pagubelor este în desfășurare”, a transmis Aksionov. Autoritățile ruse nu au precizat ce arme au fost folosite și nici dacă noul atac a provocat prăbușirea altor elemente ale podului.

Un nou atac după distrugerile provocate la începutul săptămânii

Podul Kerci a fost lovit în repetate rânduri în ultimele zile, în cadrul unei operațiuni ucrainene care a vizat una dintre cele mai importante rute de aprovizionare ale armatei ruse. Un atac anterior a provocat prăbușirea unei porțiuni a structurii rutiere, afectând circulația dintre Rusia și Crimeea. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a descris operațiunea drept un răspuns la atacurile rusești asupra infrastructurii Ucrainei.

Kerch Bridge … I’d expect a massive retaliatory response from Moscow following this destruction.

– This video of the Kerch (Crimea) bridge damage appears to be genuine and is making rounds in the East. It seems to match the damage of the genuine photos which have been released. The bridge is now completely inoperable and the ship route is effectively sealed off. Repairs? Under the current conditions, seems a very difficult task. — Thomas Penn (@ThomasJPenn) November 17, 2026

El a susținut că loviturile asupra podului au făcut parte dintr-o acțiune pregătită în mai multe etape. După distrugerile anterioare, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a încercat să reducă importanța pagubelor, declarând că podul va fi reconstruit „chiar mai bine decât înainte”, potrivit presei ruse.

De ce este Podul Kerci atât de important pentru Putin

Construcția, lungă de aproximativ 19 kilometri, leagă peninsula Crimeea de regiunea Krasnodar din Rusia și este folosită pentru transportul rutier și feroviar. Podul reprezintă o rută importantă pentru deplasarea echipamentelor și proviziilor destinate trupelor ruse din teritoriile ucrainene ocupate.

Are și o valoare simbolică pentru Vladimir Putin, care a făcut din construirea sa unul dintre proiectele importante de după anexarea ilegală a Crimeei, în 2014. Inaugurat în 2018, podul a costat aproximativ 3,7 miliarde de dolari. Potrivit datelor comunicate de autoritățile ruse, a fost proiectat pentru un trafic de până la 40.000 de automobile pe zi.

Atacul, înaintea negocierilor dintre Putin, Trump și Xi Jinping

Noua lovitură a fost anunțată cu câteva ore înaintea întâlnirii celor trei lideri la Shenzhen, în China. Discuțiile sunt așteptate să abordeze inclusiv războiul din Ucraina. Tot joi, la Berlin, aliații europeni ai Kievului urmează să participe la o reuniune a Coaliției de Voință, alături de emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner. Deocamdată, autoritățile ruse nu au comunicat un bilanț definitiv al pagubelor provocate de ultimul atac asupra Podului Kerci.