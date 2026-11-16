Ucraina a lansat cel mai mare atac cu drone asupra Rusiei de la începutul războiului. Moscova susține că a doborât 1.336 de aparate

Numărul depășește precedentul record, de 1.254 de drone, înregistrat pe 29 octombrie. Atacurile ucrainene cu drone s-au intensificat atât ca amploare, cât și ca frecvență, începând din vară și până în toamnă.
Potrivit Ministerului rus al Apărării, o parte dintre drone au fost interceptate deasupra Crimeei, peninsula anexată de Rusia în 2014, precum și deasupra apelor Mării Negre și Mării Azov.
Sergei Aksyonov, guvernatorul Crimeei susținut de Moscova, a declarat că Ucraina a atacat podul rutier și feroviar care leagă peninsula de regiunea rusă Krasnodar.
Kremlinul a descris pagubele drept minore. Circulația rutieră pe pod a fost suspendată temporar pentru efectuarea reparațiilor, în timp ce traficul feroviar a continuat în condiții normale, potrivit unui comunicat al Ministerului rus al Transporturilor, scrie TVP World.
În paralel, Ucraina și-a intensificat, de la sfârșitul lunii octombrie, atacurile asupra rafinăriilor de petrol din Rusia.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat duminică seara că loviturile au scos din funcțiune peste jumătate din capacitatea de rafinare a Rusiei.