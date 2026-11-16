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Ucraina a lansat cel mai mare atac cu drone asupra Rusiei de la începutul războiului. Moscova susține că a doborât 1.336 de aparate

Ucraina a lansat cel mai amplu atac cu drone asupra teritoriului Rusiei de la începutul invaziei din februarie 2022. Ministerul rus al Apărării susține că sistemele antiaeriene au doborât 1.336 de drone ucrainene în 16 regiuni, potrivit datelor publicate luni.
Ucraina a lansat cel mai mare atac cu drone asupra Rusiei de la începutul războiului. Moscova susține că a doborât 1.336 de aparate
Foto: Hepta via Mediafax Foto
Andrei Rachieru
16 nov. 2026, 13:38, Știri externe
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Numărul depășește precedentul record, de 1.254 de drone, înregistrat pe 29 octombrie. Atacurile ucrainene cu drone s-au intensificat atât ca amploare, cât și ca frecvență, începând din vară și până în toamnă.

Potrivit Ministerului rus al Apărării, o parte dintre drone au fost interceptate deasupra Crimeei, peninsula anexată de Rusia în 2014, precum și deasupra apelor Mării Negre și Mării Azov.

Podul care leagă Crimeea de Rusia, vizat de atac

Sergei Aksyonov, guvernatorul Crimeei susținut de Moscova, a declarat că Ucraina a atacat podul rutier și feroviar care leagă peninsula de regiunea rusă Krasnodar.

Kremlinul a descris pagubele drept minore. Circulația rutieră pe pod a fost suspendată temporar pentru efectuarea reparațiilor, în timp ce traficul feroviar a continuat în condiții normale, potrivit unui comunicat al Ministerului rus al Transporturilor, scrie TVP World.

Ucraina și-a intensificat atacurile asupra rafinăriilor rusești

În paralel, Ucraina și-a intensificat, de la sfârșitul lunii octombrie, atacurile asupra rafinăriilor de petrol din Rusia.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat duminică seara că loviturile au scos din funcțiune peste jumătate din capacitatea de rafinare a Rusiei.

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