Atac asupra Podului Kerci, care leagă Rusia de Crimeea. Autoritățile ruse anunță restricții de circulație

Informația a fost comunicată de Serghei Aksionov, liderul administrației pro-ruse din Crimeea, într-un mesaj publicat pe Telegram, relatează agenția Reuters.

Oficialul a anunțat că traficul pe pod va fi limitat până luni la prânz, fără să ofere detalii despre natura avariilor sau despre sectoarele de infrastructură care ar fi fost afectate.

Podul Kerci, infrastructură strategică pentru Rusia

Podul peste strâmtoarea Kerci reprezintă una dintre cele mai importante legături de transport dintre Rusia și Crimeea.

Considerat cel mai lung pod din Europa, acesta este și unul dintre proiectele de infrastructură emblematice ale președintelui rus Vladimir Putin.

Construcția asigură o conexiune rutieră și feroviară între teritoriul rus și peninsula ocupată, având o importanță majoră pentru transporturile către Crimeea.

Din acest motiv, podul a devenit în repetate rânduri o țintă a atacurilor ucrainene de la declanșarea invaziei ruse pe scară largă, în februarie 2022.

Mai multe atacuri asupra podului de la începutul războiului

Unul dintre cele mai grave incidente a avut loc în octombrie 2022, când explozia unui camion încărcat cu material exploziv a provocat moartea a patru persoane și avarierea infrastructurii.

Capacitatea de transport a podului a fost afectată timp de mai multe luni, fiind necesare lucrări de reparații.

Ulterior, obiectivul a mai fost vizat de atacuri, pe fondul confruntărilor militare dintre Rusia și Ucraina.

Noul incident intervine într-o perioadă în care, potrivit Reuters, forțele ruse și-au intensificat atacurile asupra podurilor și infrastructurii de transport din Ucraina, inclusiv din zona capitalei Kiev.

Nu se cunoaște amploarea pagubelor

Deocamdată, autoritățile pro-ruse din Crimeea nu au precizat ce tip de armament ar fi fost folosit în atac și nici dacă structura podului a suferit avarii importante.

Anunțul privind restricționarea circulației nu permite stabilirea gravității incidentului.

Podul Kerci rămâne un obiectiv strategic și simbolic în conflictul ruso-ucrainean, atât prin rolul său în transporturi, cât și prin legătura directă cu anexarea Crimeei de către Rusia.