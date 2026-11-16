Prima pagină » Știri externe » Atac asupra Podului Kerci, care leagă Rusia de Crimeea. Autoritățile ruse anunță restricții de circulație

Atac asupra Podului Kerci, care leagă Rusia de Crimeea. Autoritățile ruse anunță restricții de circulație

Ucraina a lansat luni, 16 noiembrie, un atac asupra Podului Kerci, care leagă teritoriul Rusiei de peninsula Crimeea, anexată de Moscova în 2014. Circulația pe pod a fost restricționată, însă amploarea pagubelor produse nu este cunoscută, potrivit autorităților instalate de Rusia în peninsulă.
Atac asupra Podului Kerci, care leagă Rusia de Crimeea. Autoritățile ruse anunță restricții de circulație
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Oana Antipa
16 nov. 2026, 10:17, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Informația a fost comunicată de Serghei Aksionov, liderul administrației pro-ruse din Crimeea, într-un mesaj publicat pe Telegram, relatează agenția Reuters.

Oficialul a anunțat că traficul pe pod va fi limitat până luni la prânz, fără să ofere detalii despre natura avariilor sau despre sectoarele de infrastructură care ar fi fost afectate.

Podul Kerci, infrastructură strategică pentru Rusia

Podul peste strâmtoarea Kerci reprezintă una dintre cele mai importante legături de transport dintre Rusia și Crimeea.

Considerat cel mai lung pod din Europa, acesta este și unul dintre proiectele de infrastructură emblematice ale președintelui rus Vladimir Putin.

Construcția asigură o conexiune rutieră și feroviară între teritoriul rus și peninsula ocupată, având o importanță majoră pentru transporturile către Crimeea.

Din acest motiv, podul a devenit în repetate rânduri o țintă a atacurilor ucrainene de la declanșarea invaziei ruse pe scară largă, în februarie 2022.

Mai multe atacuri asupra podului de la începutul războiului

Unul dintre cele mai grave incidente a avut loc în octombrie 2022, când explozia unui camion încărcat cu material exploziv a provocat moartea a patru persoane și avarierea infrastructurii.

Capacitatea de transport a podului a fost afectată timp de mai multe luni, fiind necesare lucrări de reparații.

Ulterior, obiectivul a mai fost vizat de atacuri, pe fondul confruntărilor militare dintre Rusia și Ucraina.

Noul incident intervine într-o perioadă în care, potrivit Reuters, forțele ruse și-au intensificat atacurile asupra podurilor și infrastructurii de transport din Ucraina, inclusiv din zona capitalei Kiev.

Nu se cunoaște amploarea pagubelor

Deocamdată, autoritățile pro-ruse din Crimeea nu au precizat ce tip de armament ar fi fost folosit în atac și nici dacă structura podului a suferit avarii importante.

Anunțul privind restricționarea circulației nu permite stabilirea gravității incidentului.

Podul Kerci rămâne un obiectiv strategic și simbolic în conflictul ruso-ucrainean, atât prin rolul său în transporturi, cât și prin legătura directă cu anexarea Crimeei de către Rusia.

Recomandarea video

„Dacă mai are roți, dacă mai are oglinzi, dacă are cheia în contact” / Cel mai stupid spor găsit la STB
G4Media
Svitolina a ignorat-o pe Andreeva pe podiumul de la Turneul Campioanelor, apoi a venit rândul rusoaicei la microfon! Cuvintele adresate
GSP.ro
Romanticii incurabili de dincolo de gratii. Plicuri pline cu droguri, sub formă de scrisori de dragoste, ajung în penitenciare. De multe ori, gardienii spulberă romantismul și descoperă adevărate rețele
Gandul
Motivul real pentru care Ian și Mira au fost dați afară de la Insula Iubirii. Adevărul e cu totul altul
Cancan
FOTO. Roberta, noua ispită din liga lui Cristi Chivu! Blonda arată spectaculos
Prosport
117,7 miliarde de euro în 20 ani de când România a devenit membru UE: unde au ajuns banii europeni ai României. Bilanț: trei euro primiți pentru fiecare euro dat
Libertatea
Zodia care va fi răsplătită de Univers tot anul 2027. Va realiza tot ce și-a propus: se anunță câștiguri importante
CSID
Mașina Zilei: Nu este SUV, dar are tot ce îi trebuie unei familii. Cât costă o Škoda Octavia Combi din 2021
Promotor