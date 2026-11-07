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Zelenski, după atacul masiv asupra Kievului: Rusia încearcă să arunce Ucraina în beznă. Apel către SUA pentru sprijin suplimentar

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut Statelor Unite ale Americii să intensifice sprijinul acordat Ucrainei și a făcut apel la unitatea republicanilor și democraților în privința susținerii Kievului, după atacul masiv lansat de Rusia asupra infrastructurii critice a țării.
Zelenski, după atacul masiv asupra Kievului: Rusia încearcă să arunce Ucraina în beznă. Apel către SUA pentru sprijin suplimentar
sursă foto: captură video
Petre Apostol
07 nov. 2026, 11:32, Știri externe
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Potrivit liderului ucrainean, forțele ruse au folosit 172 de drone și 36 de rachete balistice în atacul din noapte de vineri spre sâmbătă, toate rachetele fiind îndreptate asupra capitalei și regiunii Kiev.

„Rusia se pregătește pentru negocierile tripartite lansând rachete balistice asupra infrastructurii critice a Ucrainei”, a transmis Zelenski sâmbătă, într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare.

Președintele ucrainean a precizat că infrastructura energetică a fost din nou principala țintă a atacurilor, capitala confruntându-se cu o situație dificilă în ceea ce privește alimentarea cu electricitate, apă și căldură.

În Kiev au fost avariate clădiri rezidențiale, Podul de Nord peste Nipru și o grădiniță, care a fost parțial distrusă. În regiunea Kiev au fost lovite stații electrice care conectează centralele nucleare de la Rivne și Hmelnițki la capitală și la regiunile centrale ale Ucrainei.

Alte stații electrice au fost avariate în regiunile Vinnița, Jîtomîr, Rivne, Harkov și Dnipropetrovsk. În afara capitalei și a regiunii Kiev, alte 12 regiuni au fost vizate de atacuri, a mai anunțat Zelenski.

Potrivit bilanțului prezentat de președintele ucrainean, nouă persoane au fost rănite, printre care un copil. Reuters a relatat, citând autoritățile locale, despre un mort și opt răniți în urma atacului.

Zelenski cere Statelor Unite să nu lase Ucraina singură

În mesajul său, liderul de la Kiev a subliniat că Rusia încearcă să provoace o pană generalizată de curent în capitală, un oraș cu milioane de locuitori, și în întreaga țară, motiv pentru care Ucraina are nevoie de sprijin internațional suplimentar.

„Când Rusia încearcă să împingă Kievul – un oraș cu milioane de locuitori – și întreaga țară în beznă, Ucraina nu trebuie lăsată singură”, a transmis Zelenski.

El a afirmat că se așteaptă la o creștere a sprijinului bilateral din partea Statelor Unite, în condițiile în care Rusia își intensifică în mod constant atacurile.

„Este important ca sprijinul pentru Ucraina să rămână printre prioritățile politicii americane. Hotărârea și consecvența Americii în sprijinirea Ucrainei au o importanță majoră pentru apropierea păcii”, a insistat președintele ucrainean.

Apel pentru solidaritate înaintea iernii

Președintele ucrainean a mulțumit militarilor care apără țara, precum și echipelor de salvare și lucrătorilor care intervin pentru repararea infrastructurii afectate. El a subliniat că operațiunile de intervenție continuă în toate regiunile în care condițiile de securitate permit desfășurarea acestora.

Zelenski a evidențiat eforturile depuse pentru restabilirea serviciilor esențiale și pentru pregătirea țării în fața sezonului rece, într-un context în care atacurile rusești vizează în mod repetat sistemul energetic.

Atacul are loc cu câteva zile înaintea unei noi runde de negocieri tripartite între Ucraina, Rusia și Statele Unite, programată la Abu Dhabi, în cadrul eforturilor diplomatice pentru identificarea unei soluții de încheiere a războiului.

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