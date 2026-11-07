ISW demontează mitul victoriei inevitabile a Rusiei în Ucraina: Pierderi uriașe și câștiguri teritoriale aproape inexistente în 2026

Putin ar avea nevoie de 60 de ani pentru a cuceri Donețkul, în ritmul actual. Analiză devastatoare a ISW: Rusia pierde peste 40.000 de militari pe lună

Potrivit analizei ISW, Rusia a înregistrat câștiguri teritoriale nete practic nule în 2026, în condițiile în care, din luna iulie, armata rusă a suferit pierderi de peste 40.000 de militari pe lună.

Institutul american estimează că forțele ruse au înregistrat, în total, peste 1,5 milioane de militari uciși sau răniți grav de la începutul invaziei pe scară largă, în februarie 2022.

Rusia ar putea cuceri Donețkul abia în 2086, potrivit unui calcul al ISW

Una dintre cele mai spectaculoase concluzii ale analizei privește ritmul extrem de lent al avansului rusesc.

În 2025, forțele Moscovei au înaintat, în medie, cu 14,4 kilometri pătrați pe zi. Dacă ar reveni la acel ritm, ar avea nevoie de aproximativ 378 de zile pentru a ocupa teritoriile din regiunea Donețk aflate încă sub control ucrainean.

Situația arată însă radical diferit dacă este luată în calcul media avansului net din 2026, estimată de ISW la numai 0,25 kilometri pătrați pe zi.

La această viteză, armata rusă ar avea nevoie de aproximativ 60 de ani pentru a cuceri restul regiunii Donețk, ceea ce ar împinge atingerea obiectivului până în iunie 2086.

Estimarea este o extrapolare matematică, nu o predicție că războiul va continua efectiv până atunci.

Analiștii subliniază că succesul contraofensivelor ucrainene din acest an a făcut obiectivul Moscovei de a cuceri întreaga regiune tot mai greu de realizat.

Ucraina a recuperat sute de kilometri pătrați și a blocat planul Rusiei

ISW arată că forțele ucrainene au reușit să preia inițiativa în mai multe sectoare importante ale frontului și să compromită planurile operaționale ale comandamentului rus.

În zona Lîman, operațiunea ucraineană Vivaldi a dus la eliberarea a aproximativ 277 de kilometri pătrați și a 16 localități.

În sud, o altă contraofensivă ucraineană, desfășurată în direcția Oleksandrivka, a permis recuperarea a peste 627 de kilometri pătrați și eliberarea a 26 de localități. Trupele Kievului au curățat, de asemenea, peste 300 de kilometri pătrați de militari ruși infiltrați.

Aceste operațiuni au împiedicat Rusia să realizeze o amplă manevră de încercuire a principalelor orașe fortificate din Donețk.

Putin ar putea primi rapoarte false despre situația de pe front

Experții americani susțin că în armata rusă există o cultură a raportărilor false, prin care comandanții exagerează câștigurile teritoriale pentru a-și mulțumi superiorii.

Unele hărți militare rusești ajunse în spațiul public indică inclusiv teritorii care ar fi fost cucerite, deși acestea nu se află efectiv sub controlul Moscovei.

ISW menționează că nu este clar dacă Putin prezintă deliberat informații false despre avansul militar sau dacă primește, la rândul său, rapoarte denaturate de la propriii comandanți.

În ambele situații, imaginea unei armate ruse care avansează permanent servește obiectivului Kremlinului de a exercita presiuni asupra Statelor Unite și a celorlalți aliați ai Kievului.

Dronele ucrainene au transformat frontul într-o zonă mortală

Unul dintre principalele motive pentru care avansul Rusiei a încetinit dramatic este dezvoltarea capacităților tehnologice ale Ucrainei.

Forțele ucrainene au creat o zonă de distrugere cu o adâncime de 20-40 de kilometri, supravegheată și atacată permanent de drone de recunoaștere și de lovire.

Dronele cu rază mai mare de acțiune, de 100-200 de kilometri, lovesc trupele înainte ca acestea să ajungă la punctele de concentrare din apropierea frontului.

În consecință, soldații sunt obligați frecvent să înainteze în grupuri extrem de mici, formate din unul până la trei militari, ascunzându-se în vegetație sau printre ruine.

Unele unități petrec săptămâni întregi așteptând întăriri care nu mai sosesc.

Rusia pierde mai mulți militari decât reușește să recruteze

Problema pierderilor este agravată de dificultățile Moscovei de a atrage noi recruți.

Economistul Janis Kluge, de la Institutul German pentru Afaceri Internaționale și de Securitate, a estimat că, între ianuarie și august 2026, aproximativ 29.250 de persoane au semnat lunar contracte cu Ministerul rus al Apărării.

Numărul este cu aproximativ 10% mai mic decât în aceeași perioadă din 2025, când media lunară era de 32.500.

Potrivit ISW, din decembrie 2025, numărul militarilor ruși uciși sau răniți grav în fiecare lună a depășit constant numărul noilor voluntari.

Putin ar putea încerca să compenseze deficitul printr-o nouă mobilizare, dar o asemenea decizie ar putea provoca nemulțumiri sociale importante, în condițiile în care populația Rusiei suportă deja costurile economice ale războiului.

Putin nu poate obține rapid victoria pe care o promite

Experții americani consideră că Rusia încearcă să compenseze eșecurile de pe front prin intensificarea atacurilor asupra infrastructurii energetice și civile ucrainene.

Moscova beneficiază momentan de anumite avantaje în războiul aerian, inclusiv din cauza deficitului de interceptoare Patriot de care dispune Ucraina.

Totuși, analiștii nu consideră că bombardamentele strategice vor putea determina capitularea unei țări care continuă să reziste militar.

ISW avertizează că Rusia dispune în continuare de resurse pentru a susține războiul o perioadă îndelungată, dar subliniază că Ucraina poate continua să reziste atât timp cât beneficiază de sprijin occidental.