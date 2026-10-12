Pierderi uriașe pe front. În septembrie, armata rusă ar fi avut de zece ori mai multe victime decât ucrainenii

Rusia a pierdut peste 50.000 de militari în septembrie, relatează Bloomberg. Publicația se bazează pe declarația unui oficial NATO care a dorit să-și păstreze anonimatul. Oficialul a mai spus că din totalul pierderilor suferite de armata rusă, peste 28.000 de militari au murit.

Cifra privind pierderile este cea mai mare dintr-o lună din 2026. De asemenea, estimarea oficialului NATO este foarte apropiată de cea prezentată de Statul Major al Ucrainei. Ucrainenii au evaluat pierderile de militari ruși la 46.230 în septembrie 2026. Statul Major ucrainean nu a precizat câte dintre pierderi reprezintă decese.

Oficialul NATO a mai transmis că Forțele Armate ale Ucrainei au suferit 5.000 de pierderi, militari morți și răniți, în cursul lunii septembrie. Nici în acest caz nu există o confirmare oficială. Estimarea demonstrează pierderile uriașe de vieți de pe front. Rușii ar avea într-o singură lună de zece ori mai multe victime decât ucrainenii. Totodată, pierderile de personal rus au crescut de la 31.710 în ianuarie la 46.230 în septembrie. Asta înseamnă o creștere de circa 46%.

Ucrainenii încearcă să le provoace rușilor pierderi cât mai mari

Provocarea unor pierderi masive inamicului a devenit un obiectiv strategic declarat al Ucrainei. În ianuarie, ministrul Apărării de la acea vreme, Mihailo Fedorov, a afirmat că Ucraina își propune să „elimine 50.000 de ruși pe lună”. Ucraineanul a explicat strategia spunând că pierderi de o asemenea amploare ar putea submina capacitatea Moscovei de a susține efortul de război.

Creșterea numărului de victime survine în contextul în care Rusia se confruntă cu o presiune tot mai mare de a înlocui trupele, menținând în același timp operațiunile ofensive de-a lungul frontului. Rușii neagă orice posibilă nouă campanie de recrutare.

În schimb, serviciile de informații ucrainene spun că Statul Major al Rusiei este pregătit să mobilizeze aproximativ 300.000 de persoane în 2026 și alte 300.000 în 2027, dacă va fi necesar.

Pierderi uriașe pe front

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat în iulie că Rusia a pierdut peste 1,5 milioane de militari (uciși sau răniți) de la începutul războiului. Aceste cifre nu pot fi verificate din surse independente deoarece Moscova nu publică date detaliate privind pierderile suferite.

La data de 11 octombrie, Statul Major General al Ucrainei a raportat că Rusia a suferit pierderi de personal în număr de 1.552.840 de oameni de la începutul războiului, în februarie 2022. Se presupune că statistica îi include pe militarii uciși, răniți, luați prizonieri și dispăruți.