Putin a anunțat că Rusia a cucerit un oraș din Ucraina. Jurnaliștii au mers acolo și au descoperit o realitate complet diferită

Pe 1 septembrie, Vladimir Putin a declarat la televiziune că forțele ruse au preluat controlul asupra orașului Sviatohirsk, situat în Donbas, una dintre principalele regiuni disputate în războiul din Ucraina. Jurnaliștii publicației italiene Il Post s-au deplasat în localitate, special pentru a verifica situația.

Potrivit relatării publicate pe 14 octombrie, aceștia nu au întâlnit niciun militar rus, în schimb au observat vehicule ale armatei ucrainene circulând pe strada principală. Orașul rămâne periculos din cauza atacurilor, dar este accesibil din teritoriul controlat de Ucraina.

Frontul se află la aproximativ 30 de kilometri de oraș

Potrivit corespondenților italieni, linia luptelor se află la aproximativ 30 de kilometri est de Sviatohirsk. În plus, trupele ruse nu ar avansa în prezent spre localitate, ci s-ar retrage în urma unei ofensive ucrainene. Distanța dintre oraș și pozițiile ruse ar putea astfel să crească.

Situația ridică întrebări privind informațiile despre cuceririle teritoriale care ajung la conducerea de la Moscova. Un specialist ucrainean în analiza informațiilor din surse deschise (OSINT), citat de Il Post, estimează că Rusia revendică aproximativ 6.200 de kilometri pătrați de teritoriu ucrainean pe care nu îl controlează efectiv.

Estimarea nu reprezintă o evaluare independentă confirmată pentru întreaga linie a frontului, dar ilustrează amploarea discrepanțelor semnalate între revendicările militare și situația de pe teren.

Cum ar putea ajunge informațiile false până la Putin

Potrivit analizei publicației italiene, unii comandanți ruși ar exagera câștigurile teritoriale pentru a demonstra superiorilor că îndeplinesc obiectivele militare. Aceste raportări ar circula apoi pe lanțul de comandă, fără să fie verificate suficient, până la nivelul conducerii politice.

Inclusiv unele canale Telegram rusești care urmăresc conflictul au criticat ceea ce descriu drept o cultură a raportărilor false în interiorul armatei.

Presiunea asupra comandanților este alimentată de obiectivul declarat al Kremlinului de a prelua controlul asupra întregului Donbas. Deși Rusia a cucerit mai multe orașe importante în ultimii ani, avansul său nu este constant. În anumite sectoare, trupele ruse au fost obligate să se retragă.

De ce un steag rusesc nu înseamnă neapărat cucerirea unui oraș

Războiul dronelor a schimbat profund modul în care poate fi stabilită linia frontului. În multe zone nu mai există o separare clară între cele două armate, ci o fâșie extinsă de teritoriu disputat, supravegheată permanent de drone.

Militarii ruși încearcă uneori să se infiltreze individual sau în grupuri mici, folosind vegetația și relieful pentru a evita detectarea. În anumite situații, aceștia sunt trimiși să arboreze un steag rusesc pentru a demonstra o presupusă înaintare. Prezența unui singur soldat nu dovedește însă că armata controlează localitatea respectivă.

Jurnaliștii subliniază că dificultatea de a stabili controlul efectiv asupra unor poziții poate afecta raportările ambelor tabere. Discrepanțele teritoriale ar putea avea consecințe și în eventualele negocieri de pace, unde stabilirea pozițiilor reale ale armatelor ar deveni esențială.

Orașul revendicat de Putin este aproape pustiu

Sviatohirsk a fost grav afectat de război, iar cea mai mare parte a orașului este pustie. Unul dintre puținele locuri încă locuite este mănăstirea ortodoxă Lavra Adormirii Maicii Domnului, aflată pe malul râului Siverski Doneț.

Aici trăiesc aproximativ 200 de persoane strămutate și 100 de călugări. Hrana și proviziile sunt aduse de voluntari care se expun pericolului reprezentat de dronele rusești. Complexul monahal a fost lovit în repetate rânduri de bombardamente. În curtea sa se află și mormintele a patru călugări uciși de un proiectil de artilerie.

After Russian claims that Sviatohirsk fell — part of a reported 14 settlements said to have changed hands this month — Brigade General Andriy Biletsky is shown walking freely through the town, no body armor drama, pointing out the monastery and confirming the 6th Mechanized Brigade of the 3rd Army Corps holds this ground as their rear area. His message to Moscow: still no Russian soldiers here, so drop the act. — JP Lindsley | Journalist (@JPLindsley) September 7, 2026

Pe 7 septembrie, generalul ucrainean Andrii Bilețki, comandantul Corpului 3 de Armată, a publicat un videoclip filmat în Sviatohirsk pentru a contrazice declarația lui Putin. În înregistrare, comandantul ucrainean a ironizat conducerea militară și politică rusă, cerându-i să înceteze să se facă de râs prin revendicări teritoriale false.