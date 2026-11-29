În primul interviu acordat de la condamnarea sa, publicat de ziarul britanic The Observer, Huw Edwards, în vârstă de 65 de ani, a vorbit despre motivele pentru care a decis să pledeze vinovat.

„Sunt zile în care mă trezesc și îmi doresc să nu fi pledat vinovat? Da. Bineînțeles că da. Dar trebuie să mă pun din nou în situația în care mă aflam atunci. Familia mea suferea enorm, mama mea era foarte tulburată și m-am gândit că trebuie să pun capăt acestei situații”, a declarat fostul prezentator, citat de BBC.

Condamnat la șase luni de închisoare cu suspendare

Huw Edwards, fostul principal prezentator de știri al BBC, a fost condamnat în 2024 la șase luni de închisoare, cu suspendare pe o perioadă de doi ani, într-un dosar de pornografie infantilă, în care și-a recunoscut vinovăția.

Acesta a recunoscut că deținea 41 de imagini ilegale cu minori, dintre care șapte încadrate în categoria de maximă gravitate.

Materialele îi fuseseră trimise prin WhatsApp de un tânăr care avea atunci 19 ani, condamnat pentru infracțiuni sexuale asupra copiilor.

Întrebat de ce nu l-a denunțat pe Williams la poliție, Edwards a recunoscut că nici măcar nu a luat în considerare această posibilitate.

„Mi-e rușine să spun asta, dar mai bine sunt sincer. Ar fi trebuit să o fac, însă nu gândeam în acești termeni. Mă gândeam la propria supraviețuire”, a afirmat fostul prezentator.

Refuză să restituie 200.000 de lire sterline

BBC i-a cerut fostului prezentator să restituie cele 200.000 de lire sterline încasate sub formă de salariu în cele cinci luni dintre arestarea sa, în noiembrie 2023, și demisia din aprilie 2024.

Edwards a declarat că nu va restitui banii decât dacă televiziunea publică britanică îi va recunoaște contribuția profesională și va reintroduce în arhivă emisiunile în care a apărut.

În august 2024, președintele BBC, Samir Shah, l-a acuzat pe fostul prezentator că a acționat cu rea-credință, continuând să primească bani proveniți din taxa plătită de telespectatori, deși știa ce făcuse.

Controverse înaintea difuzării unui documentar

Huw Edwards va apărea și într-un documentar intitulat „Huw Edwards – Vinovat”, programat pentru marți, 1 decembrie, la postul britanic de televiziune Channel 4.

Mai multe organizații care reprezintă victimele abuzurilor sexuale, alături de sindicatul britanic al angajaților din audiovizual (Bectu), au solicitat, printr-o scrisoare deschisă, anularea difuzării documentarului.

„Acordarea de timp de antenă unei persoane condamnate pentru infracțiuni sexuale asupra copiilor reprezintă jurnalism iresponsabil”, au transmis semnatarii scrisorii.

Conducerea Channel 4 a justificat difuzarea documentarului prin interesul public, subliniind că acesta nu diminuează gravitatea faptelor comise de fostul prezentator.

Edwards a negat că interviul acordat reprezintă o încercare de reabilitare a imaginii sale.

„Faptul că am fost condamnat pentru o infracțiune nu îmi șterge realizările din audiovizual”, a declarat fostul prezentator.