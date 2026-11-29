„Sunt ferm convins că alegerea va avea succes. Dacă nu în primul tur, atunci în al doilea sau al treilea”, a declarat Tino Chrupalla, copreședintele grupului parlamentar al AfD din Bundestag, într-un interviu publicat duminică de cotidianul Handelsblatt, relatează agenția dpa.

Liderul regional al AfD, Ulrich Siegmund, este candidatul partidului la funcția de premier al landului Saxonia-Anhalt. Alegerea premierului va avea loc prin vot secret pe 8 decembrie, după ce AfD a obținut 44% din voturi la alegerile regionale din 6 septembrie, fără a întruni însă majoritatea absolută în parlamentul landului.

AfD caută sprijin în rândul creștin-democraților

Chrupalla a afirmat că a purtat discuții cu reprezentanți ai BSW și cu parlamentari ai CDU din legislativul landului. Acesta consideră că parlamentarii creștin-democrați vor încălca așa-numitul „cordon sanitar”, prin care partidele tradiționale din Germania refuză să colaboreze politic cu AfD.

„În cele din urmă, punctele comune în materie de politici și, poate, compromisurile vor fi decisive”, a spus acesta.

În cadrul scrutinului din 8 decembrie, Siegmund are nevoie de trei voturi suplimentare pentru a obține majoritatea absolută în primele două tururi, însă poate fi ales cu majoritate simplă în al treilea tur.

„AfD trebuie să demonstreze că este capabilă să guverneze”, a declarat Chrupalla pentru Handelsblatt. „În caz contrar, oamenii s-ar întreba, pe bună dreptate, de ce nu am reușit să facem acest lucru, deși am avut ocazia”, a adăugat acesta.

Acuzații anterioare privind colaborarea dintre CDU și AfD

Suspiciunile privind colaborarea dintre parlamentarii CDU și AfD în Saxonia-Anhalt nu sunt noi. Pe 6 octombrie, Tobias Rausch a devenit primul membru al AfD ales în funcția de președinte al unui parlament regional din Germania.

Pe lângă sprijinul acordat de parlamentarii formațiunii BSW, fondată de Sahra Wagenknecht, Rausch a primit alte patru voturi a căror proveniență rămâne necunoscută, scrutinul fiind secret.

Acesta a susținut că o parte sau chiar toate cele patru voturi au venit din partea unor parlamentari ai CDU.

La momentul respectiv, cancelarul Friedrich Merz a reafirmat poziția partidului său privind menținerea „cordonului sanitar” față de AfD și a cerut să nu fie trase concluzii pripite cu privire la identitatea parlamentarilor care l-au votat pe Rausch.

„Oricine își dă votul pentru AfD le face jocul extremiștilor și distruge credibilitatea. Acest lucru este cu siguranță incompatibil cu valorile partidului meu, CDU”, a declarat atunci cancelarul.

AfD, la trei mandate de majoritatea absolută în Saxonia-Anhalt

AfD a câștigat categoric alegerile regionale din 6 septembrie, obținând 43,8% din voturi, față de 20,8% la scrutinul din 2021.

CDU s-a clasat pe locul al doilea, cu 17,2%, înregistrând cel mai slab rezultat din istoria sa electorală în acest land. SPD a obținut 9,3%, Verzii 8,9%, Die Linke 8,6%, iar BSW 5,3%.

AfD deține 39 dintre cele 83 de mandate ale parlamentului regional, CDU are 15, SPD, Verzii și Die Linke au câte opt, iar BSW cinci.

În cazul în care Ulrich Siegmund va fi ales premier al landului Saxonia-Anhalt, AfD va deveni primul partid de extremă dreapta care preia conducerea unui guvern regional în Germania după cel de-Al Doilea Război Mondial.