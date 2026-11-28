Majoritatea celor aproximativ 600 de delegați prezenți la reuniune au respins o propunere susținută de mai mulți membri fondatori, care cereau o delimitare mai fermă față de AfD. Prin acest vot, conducerea BSW a obținut sprijin pentru continuarea strategiei aplicate deja în landul Saxonia-Anhalt, unde cele două formațiuni au colaborat în mai multe rânduri în parlamentul regional.

Potrivit postului public german ARD, prin intermediul publicației Tagesschau, printre cei care au criticat această direcție se numără și Klaus Ernst, unul dintre fondatorii BSW și fost lider al partidului Die Linke. Acesta a anunțat că părăsește formațiunea, considerând că apropierea de AfD reprezintă o schimbare pe care nu o mai poate susține.

În total, aproximativ 30 de membri au anunțat că se retrag din partid, aproape jumătate provenind din organizația regională din Renania de Nord-Westfalia.

Ce presupune colaborarea cu partidul de extremă dreapta

Decizia adoptată la Dresda nu înseamnă formarea unei coaliții guvernamentale între BSW și AfD. Conducerea partidului a precizat că exclude atât participarea la un guvern condus de extrema dreaptă, cât și susținerea sau tolerarea unui executiv minoritar al acesteia.

Strategia, denumită „Calea Magdeburgului”, permite însă colaborarea în chestiuni punctuale, inclusiv prin inițiative legislative comune, voturi pentru anumite proiecte și eventuale înțelegeri scrise între cele două formațiuni.

Liderul BSW, Fabio De Masi, a susținut că partidul trebuie să fie dispus să negocieze parlamentar inclusiv cu AfD atunci când există interese comune pe anumite teme.

„Trebuie să abordăm strategic și inteligent o asemenea situație”, a transmis De Masi în cadrul congresului, pledând pentru continuarea dialogului parlamentar.

Și fondatoarea partidului, Sahra Wagenknecht, a susținut această abordare, afirmând că AfD nu este un partener strategic pe termen lung, dar că oportunitățile pentru obținerea unor schimbări concrete trebuie valorificate.

Miza politică este în Saxonia-Anhalt

Disputa din interiorul BSW are legătură în special cu situația politică din landul Saxonia-Anhalt, unde AfD a câștigat alegerile regionale din septembrie, fără să obțină majoritatea absolută.

Formațiunea de extremă dreapta a obținut 39 dintre cele 83 de mandate ale parlamentului regional, în timp ce BSW deține cinci locuri. Împreună, cele două partide au 44 de mandate, suficiente pentru a forma o majoritate parlamentară.

AfD este clasificată de Oficiul pentru Protecția Constituției din Saxonia-Anhalt drept formațiune de extremă dreapta confirmată, încadrare care datează din 2023.

De la alegeri, BSW și AfD au colaborat deja în mai multe situații. Cele două formațiuni au susținut alegerea lui Tobias Rausch, reprezentant al AfD, în funcția de președinte al parlamentului regional, o premieră în Germania de după 1945. De asemenea, au sprijinit împreună o inițiativă privind oprirea ajutorului militar pentru Ucraina și normalizarea relațiilor cu Rusia.

Un alt moment important este programarea alegerii premierului landului pentru 8 decembrie. Candidatul AfD, Ulrich Siegmund, ar putea obține funcția dacă reușește să atragă suficient sprijin parlamentar. BSW a precizat însă că nu intenționează să voteze pentru instalarea unui premier provenit din AfD.

Disensiunile amenință unitatea partidului

Congresul de la Dresda a evidențiat tensiunile dintre conducerea BSW și o parte dintre membrii fondatori, care consideră că orice apropiere politică de AfD contravine principiilor pe baza cărora a fost înființată formațiunea.

Fabio De Masi și Sahra Wagenknecht au avertizat anterior asupra riscului unei scindări și au cerut membrilor să nu abandoneze partidul din cauza divergențelor privind strategia parlamentară.

BSW a fost fondat la începutul anului 2024, la inițiativa Sahrei Wagenknecht, după desprinderea acesteia de Die Linke. Formațiunea combină politici economice de stânga cu poziții conservatoare în anumite teme sociale și cu o orientare critică față de sprijinul militar acordat Ucrainei.