Benjamin Netanyahu a confirmat pentru prima dată că este dispus să ocupe poziția de premier alternativ în prima parte a mandatului unui eventual guvern de uniune națională, relatează The Jerusalem Post.

Liderul israelian a susținut că, în calitate de președinte al celui mai mare partid parlamentar, ar fi firesc să conducă viitorul Executiv, dar că amenințările la adresa securității Israelului îl determină să accepte un compromis.

Netanyahu a cerut accelerarea negocierilor și a transmis că așteaptă concesii și din partea adversarului său politic.

Potrivit formulei discutate în presa israeliană, Gadi Eisenkot ar conduce guvernul în primii doi ani, iar Benjamin Netanyahu ar prelua funcția pentru următorii doi ani.

Cinci întâlniri în două săptămâni. Negocieri tensionate pentru formarea guvernului

Gadi Eisenkot, fost șef al Statului Major al armatei israeliene și actual lider al partidului Yashar, a declarat că reprezentanții celor două formațiuni politice au avut cinci întâlniri în ultimele două săptămâni.

Eisenkot negociază în paralel, dar cu șanse mai mici, formarea unei majorități parlamentare fără partidul lui Netanyahu. Potrivit publicației Maariv, blocul său politic intenționează să finalizeze și să depună acordurile de coaliție în Parlament până marți, 1 decembrie, sau cel târziu miercuri.

Mandatul inițial acordat de președintele Isaac Herzog pentru formarea guvernului expiră pe 6 decembrie.

De ce a ajuns Netanyahu să accepte rotativa

Alegerile parlamentare din 27 octombrie 2026 au lăsat Israelul fără o majoritate clară.

Partidul Likud, condus de Netanyahu, a obținut 27 de mandate, în timp ce formațiunea lui Eisenkot a câștigat 21 de locuri în Parlament.

În ansamblu, blocul politic al lui Netanyahu dispune de 53 de mandate, iar cel condus de Eisenkot de 48. Alte 19 mandate au revenit partidelor arabe. Pentru formarea unui guvern sunt necesare cel puțin 61 dintre cele 120 de voturi din Knesset.

Rotativa guvernamentală, experimentată și în România

Formula negociată în Israel amintește de acordul politic încheiat în România între PSD și PNL în noiembrie 2021.

Cele două partide, adversare politice timp de mai mulți ani, au convenit să guverneze împreună și să împartă funcția de prim-ministru.

Liberalul Nicolae Ciucă a condus Guvernul între noiembrie 2021 și iunie 2023, când i-a cedat funcția social-democratului Marcel Ciolacu, în conformitate cu acordul de coaliție.

Netanyahu mai are în trecut o rotativă guvernamentală care a eșuat

Israelul a mai experimentat o asemenea formulă în 2020, când Benjamin Netanyahu și Benny Gantz au convenit să împartă conducerea guvernului.

Netanyahu urma să ocupe primul funcția de premier, iar Gantz să preia conducerea Executivului după 18 luni.

Rotativa nu a mai avut însă loc. Guvernul s-a prăbușit în decembrie 2020, după ce Parlamentul nu a adoptat bugetul de stat, iar israelienii au fost chemați din nou la urne.