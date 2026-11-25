Votul de miercuri reprezintă prima dintre cele patru etape necesare pentru adoptarea legii privind constituirea comisiei de stat, menită să analizeze eșecurile Israelului dinaintea celei mai sângeroase zile din istoria sa, notează Reuters.

Proiectul a fost adoptat cu 65 de voturi „pentru” și 50 „împotrivă”. Blocul partidelor de opoziție conduse de Gadi Eisenkot, s-a bucurat de sprijinul formațiunilor care reprezintă minoritatea arabă.

Tot miercuri, parlamentul a votat în favoarea unui proiect legislativ care ar impune o limită de mandate pentru prim-miniștri și le-ar restricționa dreptul de a exercita funcția în timp ce sunt puși sub acuzare. Măsura este îndreptată direct împotriva lui Netanyahu, cel mai longeviv premier israelian, care se confruntă cu acuzații de corupție.

Declarațiile opoziției

Sondajele de opinie arată o largă susținere publică pentru o comisie de stat privind cea mai mare breșă de securitate a țării din ultimele decenii.

„Pentru familiile îndoliate, pentru supraviețuitorii captivității și pentru cei care nu s-au mai întors la noi în viață, vom scoate la iveală adevărul și vom face tot ce ne stă în putință pentru a preveni următorul dezastru”, a transmis premierul desemnat Gadi Eisenkot.

Blocajul politic

Votul are loc pe fondul blocajului poltic apărut în urma alegerilor. Benjamin Netanyahu a rămas premier interimar, întrucât coaliția pe care o conduce are doar 53 de mandate în Knessetul cu 120 de locuri.

Blocul lui Gadi Eisenkot a obținut doar 48 de mandate, iar majoritatea acestor grupări au refuzat până acum să formeze o coaliție guvernamentală cu partidele arabe, care au câștigat un număr record de 19 locuri.

Dacă Eisenkot nu va reuși să formeze guvernul, Netanyahu ar putea fi desemnat, iar în cazul unui nou eșec se vor organiza alegeri anticipate.