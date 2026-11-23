Benjamin Netanyahu a declarat luni că Israelul se confruntă cu amenințări grave și imediate, acuzându-și adversarii politici că minimalizează pericolele din motive electorale. Declarațiile au fost făcute la reuniunea săptămânală a partidului Likud, desfășurată în Parlamentul israelian.

Disputa are loc în timpul negocierilor pentru formarea unui nou guvern. Netanyahu conduce executivul interimar, iar Gadi Eisenkot, liderul opoziției, a fost desemnat să formeze noul guvern.

„Capacitatea noastră de a asigura existența statului în fața marilor amenințări care ne înconjoară depinde de unitatea noastră”, a declarat Netanyahu, citat de The Times of Israel.

Premierul interimar a susținut că cei care minimalizează amenințările „imediate, dificile și grave” o fac din motive politice.

Eisenkot respinge intervenția militară

Gadi Eisenkot, fost șef al armatei israeliene și lider al partidului de centru Yashar, aflat în opoziție, susține că nu există o amenințare iraniană imediată care să justifice o operațiune militară înainte de instalarea noului guvern. El a menționat că Israelul ar trebui să se concentreze asupra stocului de uraniu îmbogățit al Iranului, estimat la 440 de kilograme.

„Cea mai gravă amenințare din partea Iranului o reprezintă cele 440 de kilograme de uraniu îmbogățit care încă nu au fost distruse sau îndepărtate. Trebuie să ne concentrăm asupra acestui lucru”, a declarat Eisenkot.

Presa israeliană a relatat că Netanyahu susține reluarea operațiunilor militare împotriva Iranului, însă șeful armatei israeliene, generalul Eyal Zamir, se opune unei intervenții imediate, considerând că amenințarea iraniană nu justifică în acest moment un nou atac.

Opoziția susține că Netanyahu încearcă să provoace un nou război

Yair Golan, liderul partidului israelian de stânga Democrații, l-a acuzat luni, la reuniunea formațiunii sale din Parlamentul de la Ierusalim, pe Benjamin Netanyahu că încearcă să atragă Israelul într-un nou război cu Iranul și să intensifice tensiunile din Cisiordania.

Golan a avertizat că o nouă intervenție militară ar putea pune în pericol viețile militarilor și civililor israelieni.

El i-a cerut fostului premier Naftali Bennett să renunțe la ideea formării unui guvern de uniune națională alături de Likud, partidul condus de Netanyahu.

„Nu poți sta într-un guvern cu el sau alături de el, nici măcar într-un acord de rotație”, i-a transmis Golan lui Bennett.

La rândul său, Bennett a declarat că preferă o coaliție cu participarea Likud, în care Eisenkot să ocupe primul funcția de prim-ministru.

Formarea noului guvern, blocată de neînțelegerile dintre partide

Partidele din alianța condusă de Eisenkot au poziții diferite privind o eventuală colaborare cu Likud, ceea ce îngreunează obținerea unei majorități parlamentare.

Netanyahu consideră că formațiunile religioase ultraortodoxe trebuie să participe la viitoarea coaliție. El a cerut flexibilitate în negocierile privind serviciul militar obligatoriu pentru membrii acestor comunități.

În același timp, premierul interimar respinge formarea unui guvern care să depindă de sprijinul partidelor arabe Ra’am și Lista Comună.

Eisenkot a declarat că urmărește o „unitate autentică, nu un aranjament politic” și a stabilit două condiții importante: constituirea unei comisii de anchetă privind atacul Hamas din 7 octombrie 2023 și introducerea serviciului militar obligatoriu pentru toți cetățenii eligibili.

Eisenkot ia în calcul formarea unui guvern minoritar

Negocierile dintre reprezentanții partidului Likud și cei ai partidului Yashar au continuat duminică, fără să conducă la un acord. Postul public israelian Kan a relatat că Likud a cerut excluderea partidului condus de Naftali Bennett de la discuțiile cu Eisenkot.

Neînțelegerile din opoziție complică formarea unei majorități. Bennett susține o coaliție cu Likud, condusă inițial de Eisenkot, în timp ce Golan preferă un guvern sprijinit de partidele arabe.

În aceste condiții, Eisenkot analizează posibilitatea instalării unui guvern minoritar, chiar dacă nu va obține acordul tuturor partenerilor săi politici.

Potrivit informațiilor prezentate de Kan, liderul Yashar ar putea anunța formarea unei coaliții, solicitând votul Parlamentului într-un termen de una sau două zile. O asemenea strategie ar pune presiune asupra partenerilor care ezită să susțină noul executiv.

Dacă această variantă va fi adoptată, Eisenkot ar putea deveni prim-ministru fără sprijinul unei majorități stabile.