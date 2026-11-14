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UE își explimă „îngrijorarea profundă” cu privire la criza umanitară din Gaza, pe măsură ce se apropie iarna

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a cerut Israelului să protejeze civilii din Fâșia Gaza și să permită accesul ajutoarelor umanitare, având în vedere că apropierea iernii agravează criza din enclavă.
UE își explimă „îngrijorarea profundă” cu privire la criza umanitară din Gaza, pe măsură ce se apropie iarna
Kaja Kallas. Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Maria Nițu
14 nov. 2026, 19:47, Știri externe
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Uniunea Europeană își exprimă din nou „îngrijorarea profundă” față de situația umanitară din Fâșia Gaza, în contextul în care iarna se apropie, iar inundațiile afectează enclava palestiniană.

Potrivit POLITICO, șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a cerut Israelului să protejeze populația civilă și a descris drept „extrem de alarmant” atacul aerian care a vizat joi Spitalul Nasser.

„Inundațiile severe și condițiile de iarnă care au lovit Gaza agravează și mai mult condițiile de viață ale unei populații deja epuizate, amplificând insecuritatea și suferința umană”, a declarat Kallas într-un comunicat transmis sâmbătă.

Șefa diplomației europene a cerut, de altfel, Israelului să respecte dreptul internațional, să permită accesul neîngrădit al Organizației Națiunilor Unite și al organizațiilor umanitare în Gaza și să redeschidă toate punctele de trecere a frontierei către enclavă.

„La un an de la anunțarea încetării focului, atacurile militare continuă, iar penuria de bunuri esențiale, inclusiv adăposturi adecvate, medicamente și echipamente medicale, cauzată de restricțiile de acces existente, persistă. Rezultatul este absența unor condiții de viață acceptabile și demne”, se arată în declarația lui Kallas.

Israelul a respins acuzațiile privind blocarea ajutorului umanitar. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a apărat volumul de ajutoare care ajunge în Gaza.

El a declarat că Israelul sprijină pregătirile pentru iarnă în enclavă, doar că nu va permite grupării teroriste Hamas să profite de resursele umanitare.

Relațiile dintre ministrul israelian de Externe, Gideon Sa’ar, și Kaja Kallas au fost întrerupte în luna iunie, după ce o relatare din presă a sugerat că șefa diplomației europene ar fi comparat Israelul cu Africa de Sud din perioada apartheidului.

Aceasta a susținut de multă vreme demersurile mai multor state membre ale UE de a face presiuni asupra Comisiei Europene pentru interzicerea comerțului cu teritoriile ocupate ilegal de Israel.

Israelul a declanșat războiul din Gaza ca răspuns la atacul lansat de Hamas pe 7 octombrie 2023, în urma căruia aproximativ 1.200 de persoane au fost ucise, iar alte 250 au fost luate ostatice. De atunci, peste 70.000 de persoane au fost ucise în enclava palestiniană.

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