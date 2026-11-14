George Simion, la mitingul pentru Călin Georgescu: „Noi nu ne dezicem de poporul român”. Liderul AUR acuză instituțiile statului

Președintele AUR, George Simion, a participat sâmbătă la mitingul de susținere a lui Călin Georgescu, organizat în București, în apropierea Palatului Parlamentului.

În discursul său de început, liderul AUR a susținut că manifestația nu este una a partidului, ci a românilor care îl sprijină pe fostul candidat la alegerile prezidențiale.

George Simion a spus la microfon, în fața mulțimii de participanți, că oamenii s-au adunat în jurul lui Călin Georgescu pentru că acesta i-a unit și pentru că, în opinia susținătorilor săi, ar fi trebuit să ajungă președintele României.

„Suntem aici pentru că un om, din sânul poporului român, ne-a unit! Iar acest om este omul care trebuia să fie președintele României! Și are Călin Georgescu, în ochii sistemului care a îngenuncheat românii și România, o mare vină: aceea că a câștigat alegerile și inimile românilor!”, a declarat liderul AUR.

„Acest miting nu este așa cum încercau vuvuzelele sistemului să mintă! Nu este mitingul AUR! Noi am răspuns numai unei chemări venite din partea fraților noștri! Acest miting este mitingul românilor!”, a spus George Simion.

Liderul AUR a susținut că au existat încercări de a contesta dreptul participanților de a protesta, însă fără succes.

„Au încercat în fel și chip să ne facă să ne învrăjbim între noi, să ne împărțim în mai multe mitinguri! Au încercat să conteste dreptul nostru, sacru, scris în Constituție, de a protesta! Au pus toate vuvuzelele media împotriva noastră și au încercat, dar n-au reușit! Noi nu ne dezicem de Călin Georgescu! Noi nu ne dezicem de poporul român!”, a declarat Simion.

George Simion cere un proces corect pentru Călin Georgescu

Președintele AUR a declarat că scopul manifestației este ca fostul candidat la alegerile prezidențiale să fie tratat corect de instituțiile statului.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu și omul de afaceri Ioan Russen au fost trimiși în judecată în dosarul în care sunt acuzați că ar fi înșelat o persoană cu 1,1 milioane de euro, au anunțat joi procurorii DIICOT – Structura Centrală.

„Scopul acestei manifestări este ca domnul Călin Georgescu să fie tratat corect de către instituțiile statului! Ca domnul Călin Georgescu să nu mai fie ținut în închisoare pentru că nu este hoț ca cei care au condus România! Nu este criminal ca cei care au condus România! Nu este dispus să cedeze șantajului celor care au distrus România!”, a afirmat liderul AUR.

Potrivit președintelui AUR, susținătorii lui Georgescu vor continua să protesteze.

„În ciuda întregului sistem care nu mai poate de grija noastră, a românilor care vor o altă cale pentru țara noastră, nu calea care merge spre prăpastie, noi vom rămâne aici pentru că avem dreptul să vorbim! Avem dreptul să protestăm! Avem dreptul să spunem că noi credem în Dumnezeu! Avem dreptul să spunem că ne iubim țara! Avem dreptul să spunem că iubim și familia noastră mică, și familia noastră mare!”, a spus George Simion.

„Așa că vom rămâne alături de români, vom rămâne alături de Călin Georgescu! Vom rămâne alături de familia domnului Călin Georgescu!”, a transmis liderul AUR.

Simion acuză Comisia Europeană și democrații din SUA

În discursul său, George Simion a afirmat că în România se află, în acest weekend, observatori internaționali care ar considera că țara nu mai este o democrație.

„La acest sfârșit de săptămână sunt prezenți în România observatori internaționali care apreciază că România nu mai este o democrație”, a declarat Simion.

Acesta a acuzat, de asemenea, mai multe televiziuni, persoane pe care le-a numit „criminali” și instituții europene că ar fi contribuit la anularea alegerilor prezidențiale din 2024. În același discurs, el a făcut referire și la democrații din Statele Unite.

„Poate și pe noi, mulți dintre români nu ne-au auzit prima oară și nu ne-au înțeles, dar cred că cu toții trebuie să învățăm, cu toții trebuie să auzim mesajul domnului Călin Georgescu și cu toții trebuie să izbândim în această luptă care se poartă de generații și generații și generații pentru libertatea și propășirea materială și spirituală a poporului român și nu ne vor înfrânge câteva televiziuni, câțiva criminali care au anulat alegerile. Ei și sistemul murdar de la Comisia Europeană și din partea democraților din Statele Unite”, a afirmat George Simion.

„Lupta noastră pentru libertate se duce din generație în generație și mulțumesc parlamentarilor care de la AUR sau din alte părți nu au trădat în Parlamentul României când ni l-au adus pe marioneta Veștea, pe marioneta Siegfried și pe marioneta Luca Niculescu ca să-i votăm”, a transmis Simion.