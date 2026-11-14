Milioane de euro, îngropate într-o pădure din Ungaria. Suspect este un fost ministru din administrația Orban

O amplă anchetă a început în Ungaria fiind vizate cazuri de corupție din timpul mandatului lui Viktor Orban. Potrivit Nexta, se pare că un membru al cabinetului Orban a ascuns milioane de dolari în pădure.

Ancheta îl vizează pe fostul ministru al dezvoltării naționale, Miklós Seszták. Acesta este suspectat de primire de mită în cadrul alocării contractelor guvernamentale. În cazul său, au fost confiscate aproape 20 de milioane de dolari.

Banii au fost îngropați în diferite locuri, nu doar în pădure. Este vorba despre spații agricole și de depozitare, în case locative și într-un seif secret. Fondurile confiscate au fost transferate la Trezoreria de Stat a Ungariei.

Anchetele îl vizează și pe fratele lui Orban

Anterior, în timpul anchetelor din Ungaria, a fost arestat fratele mai mic al lui Viktor Orban. Inițial, Aron Orban a fost reținut sub suspiciunea de trafic de persoane.

„Potrivit informațiilor apărute în presă, fratele lui Viktor Orbán, Aron Orban, a fost reținut sub suspiciunea de trafic de persoane”, a scris Peter Magyar pe Facebook.

Informația provine dintr-un articol publicat de Kontroll, un site de știri deținut de fratele premierului ungar.

Ce spun anchetatorii

Poliția ungară a anunțat luni dimineață că mai multe persoane au fost arestate în cadrul unei operațiuni desfășurate în două dosare penale aflate în curs de investigare. Acțiunile au avut loc în două localități și într-un oraș din regiunea învecinată Pest.

„În prezent se efectuează percheziții la domiciliile persoanelor implicate”, se arată în comunicatul poliției, care a transmis că va oferi mai multe detalii în cursul după-amiezii cu privire la presupusele infracțiuni.

Conservatorul pro-european Peter Magyar a ajuns la putere în luna mai cu promisiunea de a desființa sistemul Orbán și de a combate corupția.

Trei foști miniștri se află în prezent în arest, printre care și György Matolcsy, care a condus banca centrală timp de 12 ani și a fost considerat odată de Orban drept „mâna sa dreaptă”.