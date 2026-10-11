O pădure protejată pentru plantele sale rare, îngropată sub 40.000 de tone de gunoaie. Refacerea ar putea dura decenii

Operațiunea de curățare a unei uriașe gropi ilegale de gunoi din pădurea Hoads Wood, situată în apropiere de Ashford, în comitatul Kent, a fost finalizată după 15 luni, relatează BBC.

Zona face parte dintr-un sit de interes științific special, cunoscut pentru plantele rare și fauna sălbatică. În 2023, grupări infracționale au abandonat aici aproape 40.000 de tone de deșeuri, într-un interval de numai șase luni.

Pentru îndepărtarea gunoaielor, autoritățile au cheltuit 15 milioane de lire sterline din fonduri publice.

2.500 de camioane au transportat deșeurile din pădure

Operațiunea, coordonată de Agenția pentru Mediu din Anglia, a început în iunie 2025. Contractorii specializați au transportat deșeurile către un depozit autorizat din Essex, fiind necesare aproximativ 2.500 de transporturi cu camionul.

În unele zone ale pădurii, grămezile de gunoaie ajungeau la o înălțime de 4,6 metri.

Localnicii au povestit că, în perioada de vârf a activităților ilegale, în vara anului 2023, între 20 și 30 de camioane intrau zilnic în pădure pentru a descărca deșeuri.

Deși organizațiile de mediu și locuitorii au salutat finalizarea lucrărilor, există temeri că grupările infracționale ar putea reveni.

Agenția pentru Mediu a anunțat că va prelungi restricțiile de acces și că au fost săpate șanțuri pentru a împiedica intrarea camioanelor care transportă deșeuri.

Natura ar putea avea nevoie de zeci de ani pentru a se reface

Specialiștii avertizează că ecosistemul pădurii a fost grav afectat, iar recuperarea speciilor caracteristice pădurilor străvechi ar putea dura zeci de ani.

Ian Rickards, reprezentant al organizației Kent Wildlife Trust, a explicat că pădurea nu va mai reveni complet la starea inițială, dar noile spații deschise, bălțile și lemnul mort ar putea favoriza apariția unor plante și animale.

„Nu se va reface așa cum era, dar există și beneficii. Acum avem spații deschise în pădure, zone cu apă, iazuri și grămezi de lemn mort. Toate acestea vor începe să atragă din nou fauna sălbatică”, a declarat acesta.

Costurile curățării gropilor ilegale de gunoi ajung la milioane de lire

Hoads Wood este unul dintre sutele de situri ilegale de depozitare a deșeurilor din Anglia. Unele sunt clasificate drept „supersituri”, deoarece conțin peste 20.000 de tone de gunoi.

Pe lângă cele 15 milioane de lire cheltuite pentru Hoads Wood, autoritățile au alocat șase milioane de lire pentru curățarea unui sit din Oxfordshire și alte 4,8 milioane de lire pentru unul din apropiere de Wigan.

Guvernul britanic estimează că infracțiunile legate de gestionarea ilegală a deșeurilor costă țara peste un miliard de lire sterline anual.

Ancheta privind persoanele responsabile pentru abandonarea deșeurilor la Hoads Wood continuă. Trei persoane au fost arestate în februarie 2025.

Ministrul britanic al Mediului, Angela Eagle, a declarat că redarea pădurii comunității locale demonstrează angajamentul autorităților de a reface zonele naturale afectate de depozitarea ilegală a deșeurilor.