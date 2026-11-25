Balcoanele împodobite de Crăciun vor arăta diferit în acest sezon. Instalațiile cu lumini în toate culorile și decorațiunile care acoperă fiecare colț al balconului lasă loc unor aranjamente mai simple, în care contează mai mult felul în care sunt combinate ornamentele, potrivit La Nacion.
Tendința pentru Crăciunul din 2026 este să păstrezi decorul simplu și să alegi câteva elemente care se potrivesc între ele. Balconul nu mai este încărcat cu lumini și ornamente, ci amenajat astfel încât să se integreze firesc în restul locuinței. Citește știrea integrală pe MEDIAFAX SPANIA.